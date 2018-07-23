Mesut Özil, Dünya Kupası şampiyonluğu da yaşadığı Almanya Milli Takımı'nı bırakma kararı aldığını açıkladı. Mesut Özil, kararını açıklarken "Kazanırken Alman kaybederken göçmenim" sözlerini kullandı. Mesut Özil, politik bir propagandaya alet edildiğini ve ırkçılık hissettiğini dile getirdi, “Türk kökenime saygı göstermemeleri bardağı taşırdı” dedi.
Öte yandan Özil, "Benim için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraf çektirmek, siyaset ve seçimlerle alakalı değil, ailemin mensubu olduğu ülkenin en yüce makamına duyduğum saygının gereğidir" ifadelerini kullandı.
ALMANYA'YI İKİYE BÖLDÜ
Mesut Özil'in Almanya Milli Futbol Takımı'nı bıraktığını açıklaması Alman basınında geniş yer buldu. Almanya basınından bazı medya kuruluşları Mesut Özil´in milli takımı bırakmasını haklı bulurken, bazı kurumlar bu durumu eleştirdi.
Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Bild, veda haberini manşetten okuyucularına böyle duyurdu: "Özil'in isyankar vedası... ve Almanya'yı karmaşa içinde bıraktı."
Gazete, Özil'in bu kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çekilen resimden sonra yaşanan tartışmalar nedeniyle aldığını kaydetti. Bild, Özil'in bu karar için çok düşündüğünü ve yaşanan tartışmalardan sonra ırkçı söylemler hissettiği sürece bu formayı giymeyi düşünmeyeceğini aktardığını belirtti.
Spigel, "Özil Alman Milli Takımı'nı bıraktı" başlığını atarken, kendisine karşı ırkçılık ve saygısızlık yapıldığını söyledi.
Augsburger Allgemeine Gazetesi, suçun Mesut Özil'de olduğunu belirterek, milli takım kapılarının kendisine tamamen kapandığını ifade etti.
Stern internet sitesi, Özil'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tekrar fotoğraf çektirebileceğini ve bu durumdan pişman olmadığını dile getirdi.
Waz gazetesi ise "Özil suskunluğunu bozdu" başlığı ile tecrübeli futbolcunun milli takımından veda ettiğini okuyucularına duyurdu.
HOENESS'TEN ÇİRKİN SÖZLER
Öte yandan Bayern Münih Başkanı Hoeness, Mesut Özil için çirkin ifadeler kullandı: "Hayalet, bıraktığı için mutluyum. Yıllardır kötü oynuyordu. En son 2014 Dünya Kupası'nda bir ikili mücadele kazanmıştı. Şimdi de berbat performansının ardından bir fotoğrafın arkasına saklanıyor."
Marca (İspanya): "Tartışmalar ve eleştiriler arasında! Mesut Özil, Erdoğan ile çektiği fotoğraf yüzünden milli takımdan ayrıldı."
El Mundo Deportivo (İspanya): "Özil, Alman Milli Takımı'nı tartışmaların ortasına attı."
Le Parisien (Fransa): "Mesut Özil, Almanya Milli Takımı'nı bıraktı."
BBC (İngiltere): "Özil, artık Almanya için oynamak istemiyor."
Blick (İsviçre): "Özil, Erdoğan ile olan fotoğrafı sonrası milli takımı bıraktı: Yalnızca kazanınca Alman'ım."
Kicker (Almanya): "Özil'in bomba etkisiyle vedası!"
Daily Star (İngiltere): "Mesut Özil: Arsenal ve Almanya'nın yıldızı uluslararası futbolu bıraktı."
Sport1 (Almanya): "Özil, Grindel'e saldırdı ve Alman milli takımını bıraktı."
TuttoSport (İtalya): "Özil, milli takımı bıraktı: Irkçılık ve saygısızlık yaşadım."
Gazzetta dello Sport (İtalya): "Özil, Almanya'ya veda etti: Irkçılık kabul edilemez! Arsenal'in yıldızı Erdoğan ile olan fotoğrafını açıkladı: "Bu fotoğrafı alet ederek bütün bir ülkeyi bana karşı kışkırttılar."
The Guardian (İngiltere): "Mesut Özil, ayrımcılık yapıldığı için Almanya Milli Takımı'nı bıraktı."
Daily Mirror (İngiltere): "Özil bıraktı! Arsenal'in yıldızı, saygısızlık ve ırkçılık hakkında patlayıcı bir mektup yazdı ve Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı."
Daily Mail (İngiltere): "Almanya formasını gururla taşıyordum ama artık değil: Mesut Özil, politik propagandalara alet edildiğini söyleyerek milli takımı bıraktı. Özil, şiddetli tartışmalara yol açan bir mektup kaleme aldı. Özil, başkalarının cezasını çekmeye maruz bırakıldığını ve politik propagandanın kurbanı olduğunu söyledi."
De Telegraaf (Hollanda): "Üzgün Özil, milli takımı bıraktı."
L'Equipe (Fransa): "Mesut Özil, ırkçılık nedeniyle Almanya Milli Takımı'nda oynamayacağını açıkladı."
The Sun (İngiltere): "Özil bıraktı! Almanya'nın yıldızı Mesut Özil, Türk Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğrafı sonrası Milli Takımı bıraktı."
New York Times (ABD): "Mesut Özil, ırkçılığa maruz kaldığını belirterek Alman milli takımını bıraktı."
TARİHİ ASİST
Alman Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Gringel’i, resmen ateşe atan Mesut, EURO 2024 adaylığı için Almanya ile yarışan Türkiye’ye önemli bir katkı yapmış oldu. Alman milli takımını bırakarak, federasyon başkanı Grindel’e kabarık bir fatura çıkaran Mesut, Almanya-Türkiye rekabetinde Türkiye’yi avantajlı konuma getirmiş oldu. Bilindiği üzere UEFA EURO 2024 ev sahipliği için Türkiye ile Almanya arasında kıyasıya bir rekabet yaşanıyor.
HABERTÜRK YAZARLARI NE DEDİ?
HALİL ÖZER: "Mesut kesinlikle doğru bir karar aldı. Bir ülke bu kadar vefasız olamaz. Top oynadığı ülkeye öz vatanının bir devlet büyüğü, Cumhurbaşkanı geliyor ve Mesut tabii ki kendisiyle fotoğraf çektirebilir. Bundan doğal ne var. Mesut bu noktaya geldiyse kendisine yapılan baskıları düşünün artık. Spora siyaseti Mesut değil Almanlar sokmuştur. Mesut doğru olanı yapmıştır. Ve bence Almanya Mesut’tan özür dilemelidir."
BAKAN KASAPOĞLU'NDAN DESTEK
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ayrımcılığa maruz kaldığı gerekçesiyle Almanya Milli Takımı'nı bırakan Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'i destekledi. Twitter hesabından Mesut'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çekilmiş fotoğrafını paylaşan Kasapoğlu, "Mesut Özil kardeşimizin sergilediği onurlu duruşu yürekten destekliyoruz." ifadesini kullandı.
SERDAR ALİ ÇELİKLER: "Maksat hasıl oldu, Mesut'u Almanya Milli Takımı'ndan koparma operasyonu başarıya ulaştı. Almanya'da halen arka planda olan 'ırkçı kafa' Mesut'u bu kararı almaya adeta zorladı. Tabii burada Mesut'un giderek zayıflayan ve duraklama devrinden gerileme dönemine giren kariyeri de bunda etkili. Mesut, Real Madrid'in futbolcusu olsa ya da Arsenal'da patlayıp Manchester United'a transfer olsa, bu zorlamayı yapmazlardı."
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