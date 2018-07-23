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HABERTÜRK YAZARLARI NE DEDİ?

HALİL ÖZER: "Mesut kesinlikle doğru bir karar aldı. Bir ülke bu kadar vefasız olamaz. Top oynadığı ülkeye öz vatanının bir devlet büyüğü, Cumhurbaşkanı geliyor ve Mesut tabii ki kendisiyle fotoğraf çektirebilir. Bundan doğal ne var. Mesut bu noktaya geldiyse kendisine yapılan baskıları düşünün artık. Spora siyaseti Mesut değil Almanlar sokmuştur. Mesut doğru olanı yapmıştır. Ve bence Almanya Mesut’tan özür dilemelidir."