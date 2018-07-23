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Mesut Özil'in kararı tüm dünyanın gündeminde!

23.07.2018 - 10:42 | Güncelleme:

Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmesi sonrası Almanya'da ırkçılık ve saygısızlığa maruz kaldığını savunarak, milli takım kariyerini noktaladı! Mesut'un bu kararı dünya basınında yer aldı. İşte yazılanlar:

  • 1 Mesut Özil'in kararı tüm dünyanın gündeminde!
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    Mesut Özil, Dünya Kupası şampiyonluğu da yaşadığı Almanya Milli Takımı'nı bırakma kararı aldığını açıkladı. Mesut Özil, kararını açıklarken "Kazanırken Alman kaybederken göçmenim" sözlerini kullandı. Mesut Özil, politik bir propagandaya alet edildiğini ve ırkçılık hissettiğini dile getirdi, “Türk kökenime saygı göstermemeleri bardağı taşırdı” dedi.

  • 2 Mesut Özil'in kararı tüm dünyanın gündeminde!
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    Öte yandan Özil, "Benim için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraf çektirmek, siyaset ve seçimlerle alakalı değil, ailemin mensubu olduğu ülkenin en yüce makamına duyduğum saygının gereğidir" ifadelerini kullandı.

     

  • 3 Mesut Özil'in kararı tüm dünyanın gündeminde!
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    ALMANYA'YI İKİYE BÖLDÜ 

    Mesut Özil'in Almanya Milli Futbol Takımı'nı bıraktığını açıklaması Alman basınında geniş yer buldu. Almanya basınından bazı medya kuruluşları Mesut Özil´in milli takımı bırakmasını haklı bulurken, bazı kurumlar bu durumu eleştirdi. 

  • 4 Mesut Özil'in kararı tüm dünyanın gündeminde!
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    Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Bild, veda haberini manşetten okuyucularına böyle duyurdu: "Özil'in isyankar vedası... ve Almanya'yı karmaşa içinde bıraktı."

  • 5 Mesut Özil'in kararı tüm dünyanın gündeminde!
    5 | 35

    Gazete, Özil'in bu kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çekilen resimden sonra yaşanan tartışmalar nedeniyle aldığını kaydetti. Bild, Özil'in bu karar için çok düşündüğünü ve yaşanan tartışmalardan sonra ırkçı söylemler hissettiği sürece bu formayı giymeyi düşünmeyeceğini aktardığını belirtti.

  • 6 Mesut Özil'in kararı tüm dünyanın gündeminde!
    6 | 35

    Spigel, "Özil Alman Milli Takımı'nı bıraktı" başlığını atarken, kendisine karşı ırkçılık ve saygısızlık yapıldığını söyledi.

  • 7 Mesut Özil'in kararı tüm dünyanın gündeminde!
    7 | 35

    Augsburger Allgemeine Gazetesi, suçun Mesut Özil'de olduğunu belirterek, milli takım kapılarının kendisine tamamen kapandığını ifade etti.

  • 8 Mesut Özil'in kararı tüm dünyanın gündeminde!
    8 | 35

    Stern internet sitesi, Özil'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tekrar fotoğraf çektirebileceğini ve bu durumdan pişman olmadığını dile getirdi.

  • 9 Mesut Özil'in kararı tüm dünyanın gündeminde!
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    Waz gazetesi ise "Özil suskunluğunu bozdu" başlığı ile tecrübeli futbolcunun milli takımından veda ettiğini okuyucularına duyurdu.

  • 10 Mesut Özil'in kararı tüm dünyanın gündeminde!
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    HOENESS'TEN ÇİRKİN SÖZLER

    Öte yandan Bayern Münih Başkanı Hoeness, Mesut Özil için çirkin ifadeler kullandı: "Hayalet, bıraktığı için mutluyum. Yıllardır kötü oynuyordu. En son 2014 Dünya Kupası'nda bir ikili mücadele kazanmıştı. Şimdi de berbat performansının ardından bir fotoğrafın arkasına saklanıyor."

  • 11 Mesut Özil'in kararı tüm dünyanın gündeminde!
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    Marca (İspanya): "Tartışmalar ve eleştiriler arasında! Mesut Özil, Erdoğan ile çektiği fotoğraf yüzünden milli takımdan ayrıldı."

  • 12 Mesut Özil'in kararı tüm dünyanın gündeminde!
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    El Mundo Deportivo (İspanya): "Özil, Alman Milli Takımı'nı tartışmaların ortasına attı."

  • 13 Mesut Özil'in kararı tüm dünyanın gündeminde!
    13 | 35

    Le Parisien (Fransa): "Mesut Özil, Almanya Milli Takımı'nı bıraktı."

  • 14 Mesut Özil'in kararı tüm dünyanın gündeminde!
    14 | 35

    BBC (İngiltere): "Özil, artık Almanya için oynamak istemiyor."

  • 15 Mesut Özil'in kararı tüm dünyanın gündeminde!
    15 | 35

    Blick (İsviçre): "Özil, Erdoğan ile olan fotoğrafı sonrası milli takımı bıraktı: Yalnızca kazanınca Alman'ım."

  • 16 Mesut Özil'in kararı tüm dünyanın gündeminde!
    16 | 35

    Kicker (Almanya): "Özil'in bomba etkisiyle vedası!"

  • 17 Mesut Özil'in kararı tüm dünyanın gündeminde!
    17 | 35

    Daily Star (İngiltere): "Mesut Özil: Arsenal ve Almanya'nın yıldızı uluslararası futbolu bıraktı."

  • 18 Mesut Özil'in kararı tüm dünyanın gündeminde!
    18 | 35

    Sport1 (Almanya): "Özil, Grindel'e saldırdı ve Alman milli takımını bıraktı."

  • 19 Mesut Özil'in kararı tüm dünyanın gündeminde!
    19 | 35

    TuttoSport (İtalya): "Özil, milli takımı bıraktı: Irkçılık ve saygısızlık yaşadım."

  • 20 Mesut Özil'in kararı tüm dünyanın gündeminde!
    20 | 35

    Gazzetta dello Sport (İtalya): "Özil, Almanya'ya veda etti: Irkçılık kabul edilemez! Arsenal'in yıldızı Erdoğan ile olan fotoğrafını açıkladı: "Bu fotoğrafı alet ederek bütün bir ülkeyi bana karşı kışkırttılar."

  • 21 Mesut Özil'in kararı tüm dünyanın gündeminde!
    21 | 35

    The Guardian (İngiltere): "Mesut Özil, ayrımcılık yapıldığı için Almanya Milli Takımı'nı bıraktı."

  • 22 Mesut Özil'in kararı tüm dünyanın gündeminde!
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    Daily Mirror (İngiltere): "Özil bıraktı! Arsenal'in yıldızı, saygısızlık ve ırkçılık hakkında patlayıcı bir mektup yazdı ve Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı."

  • 23 Mesut Özil'in kararı tüm dünyanın gündeminde!
    23 | 35

    Daily Mail (İngiltere): "Almanya formasını gururla taşıyordum ama artık değil: Mesut Özil, politik propagandalara alet edildiğini söyleyerek milli takımı bıraktı. Özil, şiddetli tartışmalara yol açan bir mektup kaleme aldı. Özil, başkalarının cezasını çekmeye maruz bırakıldığını ve politik propagandanın kurbanı olduğunu söyledi."

  • 24 Mesut Özil'in kararı tüm dünyanın gündeminde!
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    De Telegraaf (Hollanda): "Üzgün Özil, milli takımı bıraktı."

  • 25 Mesut Özil'in kararı tüm dünyanın gündeminde!
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    L'Equipe (Fransa): "Mesut Özil, ırkçılık nedeniyle Almanya Milli Takımı'nda oynamayacağını açıkladı."

  • 26 Mesut Özil'in kararı tüm dünyanın gündeminde!
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    The Sun (İngiltere): "Özil bıraktı! Almanya'nın yıldızı Mesut Özil, Türk Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğrafı sonrası Milli Takımı bıraktı."

  • 27 Mesut Özil'in kararı tüm dünyanın gündeminde!
    27 | 35

    New York Times (ABD): "Mesut Özil, ırkçılığa maruz kaldığını belirterek Alman milli takımını bıraktı."

  • 28 Mesut Özil'in kararı tüm dünyanın gündeminde!
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    TARİHİ ASİST 

    Alman Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Gringel’i, resmen ateşe atan Mesut, EURO 2024 adaylığı için Almanya ile yarışan Türkiye’ye önemli bir katkı yapmış oldu. Alman milli takımını bırakarak, federasyon başkanı Grindel’e kabarık bir fatura çıkaran Mesut, Almanya-Türkiye rekabetinde Türkiye’yi avantajlı konuma getirmiş oldu. Bilindiği üzere UEFA EURO 2024 ev sahipliği için Türkiye ile Almanya arasında kıyasıya bir rekabet yaşanıyor.

  • 29 Mesut Özil'in kararı tüm dünyanın gündeminde!
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    HABERTÜRK YAZARLARI NE DEDİ?

    HALİL ÖZER: "Mesut kesinlikle doğru bir karar aldı. Bir ülke bu kadar vefasız olamaz. Top oynadığı ülkeye öz vatanının bir devlet büyüğü, Cumhurbaşkanı geliyor ve Mesut tabii ki kendisiyle fotoğraf çektirebilir. Bundan doğal ne var. Mesut bu noktaya geldiyse kendisine yapılan baskıları düşünün artık. Spora siyaseti Mesut değil Almanlar sokmuştur.  Mesut doğru olanı yapmıştır. Ve bence Almanya Mesut’tan özür dilemelidir."

  • 30 Mesut Özil'in kararı tüm dünyanın gündeminde!
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    BAKAN KASAPOĞLU'NDAN DESTEK

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ayrımcılığa maruz kaldığı gerekçesiyle Almanya Milli Takımı'nı bırakan Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'i destekledi. Twitter hesabından Mesut'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çekilmiş fotoğrafını paylaşan Kasapoğlu, "Mesut Özil kardeşimizin sergilediği onurlu duruşu yürekten destekliyoruz." ifadesini kullandı.

  • 31 Mesut Özil'in kararı tüm dünyanın gündeminde!
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    SERDAR ALİ ÇELİKLER: "Maksat hasıl oldu, Mesut'u Almanya Milli Takımı'ndan koparma operasyonu başarıya ulaştı. Almanya'da halen arka planda olan 'ırkçı kafa' Mesut'u bu kararı almaya adeta zorladı. Tabii burada Mesut'un giderek zayıflayan ve duraklama devrinden gerileme dönemine giren kariyeri de bunda etkili. Mesut, Real Madrid'in futbolcusu olsa ya da Arsenal'da patlayıp Manchester United'a transfer olsa, bu zorlamayı yapmazlardı."

  • 32 Mesut Özil'in kararı tüm dünyanın gündeminde!
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  • 33 Mesut Özil'in kararı tüm dünyanın gündeminde!
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  • 34 Mesut Özil'in kararı tüm dünyanın gündeminde!
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