Hector Bellerin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Mesut Özil'in yayımladığı metne yer verdi. Bellerin, "Ülkesi için saha içi ve dışında çok şey yapmış birine böyle saygısızca davranmak gerçeküstü. Bravo Mesut. Bu davranışa karşı göğüs germen harika" ifadelerini kullandı.
Eski futbolcu Kevin Campbell: İyi iş başardın Mesut. Almanya'nın kupa kazanmasına yardım ettin. Kim olduğunla gurur duy.
Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'nda beraber forma giydiği Gana asıllı futbolcu Jerome Boateng ise sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Mesut Özil ile çektirdiği bir fotoğrafa yer verdi. Yıldız oyuncu, "Almanca ve İngilizce olarak "Seninle olmak büyük mutluluktu abi" metnini yayımladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ayrımcılığa maruz kaldığı gerekçesiyle Almanya Milli Takımı'nı bırakan Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'i destekledi. Twitter hesabından Mesut'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çekilmiş fotoğrafını paylaşan Kasapoğlu, "Mesut Özil kardeşimizin sergilediği onurlu duruşu yürekten destekliyoruz." ifadesini kullandı
Ankaragücü: "Bu millet, seni dik duruşun ile hatırlayacak"
Bursaspor, "10 numara dik duruş. Sen milletinle, biz seninle gurur duyuyoruz" gönderisini paylaştı.
Emre Çolak, Mesut Özil için destek mesajı paylaştı. Çolak, "Sana helal olsun.. Türkiye seninle beraber" ifadelerini kullandı.
Dünyaca ünlü Alman eski Formula 1 sürücüsü Nico Rosberg, sosyal medya hesabından destek mesajı paylaştı. Ünlü eski pilot, paylaşımına "Teşekkürler Mesut." notunu düşerken, Almanca "Dünya şampiyonu 2014" etiketini ekledi.
Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak: Helal olsun Mesut kardeşim. Tüm Türkiye seninle.
Arsenal: Yeniden bizimle olman harika!
Rio Ferdinand: Büyük saygı!
AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu: "4 yıl Almanya adına yarıştım. Her şey çok güzeldi. Sonra Hollanda takımına transfer oldum. Kurulu düzenim olduğu için Almanya'da yaşamak istedim. Almanya hükümeti buna izin vermedi. Oturma iznim iptal edildi ve sınır dışı edildim. Şimdi Özil'e yapılanları çok iyi anlıyorum. Özil yalnız değildir"
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, ırkçılığa maruz kaldığı gerekçesiyle Almanya Milli Futbol Takımı'nı bıraktığını açıklayan Türk asıllı Mesut Özil'e destek verdi. Yerlikaya, "Gönül kapımız Mesut Özil'e sonuna kadar açık. Mesut Özil'i dik duruşundan dolayı kutluyorum" dedi.
Mesut Özil'e, memleketi Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Hışıroğlu köyünde yaşayan hemşehrileri de destek verdi.
Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci ise futbolcunun, 'Mesut Özil Caddesi' tabelasında bulunan Alman milli formalı fotoğrafını kaldırarak yerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte çektirdiği fotoğrafı koyacaklarını söyledi.
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