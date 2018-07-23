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AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu: "4 yıl Almanya adına yarıştım. Her şey çok güzeldi. Sonra Hollanda takımına transfer oldum. Kurulu düzenim olduğu için Almanya'da yaşamak istedim. Almanya hükümeti buna izin vermedi. Oturma iznim iptal edildi ve sınır dışı edildim. Şimdi Özil'e yapılanları çok iyi anlıyorum. Özil yalnız değildir"