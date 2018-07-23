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Almanya Milli Takımı'nı bırakan Mesut Özil'e büyük destek

23.07.2018 - 16:41 | Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf nedeniyle gördüğü baskı sonrasında Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını duyuran Türk asıllı yıldız Mesut Özil'e adeta destek yağdı... Eski ve yeni futbolcuların yanı sıra spor dünyasının birçok kesimi, başarılı oyuncuya "Arkandayız" mesajı verdi. Detaylar haberimizde

  • 1 Almanya Milli Takımı'nı bırakan Mesut Özil'e büyük destek
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    Hector Bellerin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Mesut Özil'in yayımladığı metne yer verdi. Bellerin, "Ülkesi için saha içi ve dışında çok şey yapmış birine böyle saygısızca davranmak gerçeküstü. Bravo Mesut. Bu davranışa karşı göğüs germen harika" ifadelerini kullandı.

     

  • 2 Almanya Milli Takımı'nı bırakan Mesut Özil'e büyük destek
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    Eski futbolcu Kevin Campbell: İyi iş başardın Mesut. Almanya'nın kupa kazanmasına yardım ettin. Kim olduğunla gurur duy.

  • 3 Almanya Milli Takımı'nı bırakan Mesut Özil'e büyük destek
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    Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'nda beraber forma giydiği Gana asıllı futbolcu Jerome Boateng ise sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Mesut Özil ile çektirdiği bir fotoğrafa yer verdi. Yıldız oyuncu, "Almanca ve İngilizce olarak "Seninle olmak büyük mutluluktu abi" metnini yayımladı.

     

  • 4 Almanya Milli Takımı'nı bırakan Mesut Özil'e büyük destek
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     Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ayrımcılığa maruz kaldığı gerekçesiyle Almanya Milli Takımı'nı bırakan Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'i destekledi. Twitter hesabından Mesut'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çekilmiş fotoğrafını paylaşan Kasapoğlu, "Mesut Özil kardeşimizin sergilediği onurlu duruşu yürekten destekliyoruz." ifadesini kullandı

     

  • 5 Almanya Milli Takımı'nı bırakan Mesut Özil'e büyük destek
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    Ankaragücü: "Bu millet, seni dik duruşun ile hatırlayacak"

  • 6 Almanya Milli Takımı'nı bırakan Mesut Özil'e büyük destek
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    Bursaspor, "10 numara dik duruş. Sen milletinle, biz seninle gurur duyuyoruz" gönderisini paylaştı.

  • 7 Almanya Milli Takımı'nı bırakan Mesut Özil'e büyük destek
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    Emre Çolak, Mesut Özil için destek mesajı paylaştı. Çolak, "Sana helal olsun..  Türkiye seninle beraber" ifadelerini kullandı.

  • 8 Almanya Milli Takımı'nı bırakan Mesut Özil'e büyük destek
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    Dünyaca ünlü Alman eski Formula 1 sürücüsü Nico Rosberg, sosyal medya hesabından destek mesajı paylaştı. Ünlü eski pilot, paylaşımına "Teşekkürler Mesut." notunu düşerken, Almanca "Dünya şampiyonu 2014" etiketini ekledi.

  • 9 Almanya Milli Takımı'nı bırakan Mesut Özil'e büyük destek
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    Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak: Helal olsun Mesut kardeşim. Tüm Türkiye seninle.

     

  • 10 Almanya Milli Takımı'nı bırakan Mesut Özil'e büyük destek
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    Arsenal: Yeniden bizimle olman harika!

  • 11 Almanya Milli Takımı'nı bırakan Mesut Özil'e büyük destek
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    Rio Ferdinand: Büyük saygı!

  • 12 Almanya Milli Takımı'nı bırakan Mesut Özil'e büyük destek
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    AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu: "4 yıl Almanya adına yarıştım. Her şey çok güzeldi. Sonra Hollanda takımına transfer oldum. Kurulu düzenim olduğu için Almanya'da yaşamak istedim. Almanya hükümeti buna izin vermedi. Oturma iznim iptal edildi ve sınır dışı edildim. Şimdi Özil'e yapılanları çok iyi anlıyorum. Özil yalnız değildir"

  • 13 Almanya Milli Takımı'nı bırakan Mesut Özil'e büyük destek
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     Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, ırkçılığa maruz kaldığı gerekçesiyle Almanya Milli Futbol Takımı'nı bıraktığını açıklayan Türk asıllı Mesut Özil'e destek verdi. Yerlikaya, "Gönül kapımız Mesut Özil'e sonuna kadar açık. Mesut Özil'i dik duruşundan dolayı kutluyorum" dedi.

     

  • 14 Almanya Milli Takımı'nı bırakan Mesut Özil'e büyük destek
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    Mesut Özil'e, memleketi Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Hışıroğlu köyünde yaşayan hemşehrileri de destek verdi. 

  • 15 Almanya Milli Takımı'nı bırakan Mesut Özil'e büyük destek
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    Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci ise futbolcunun, 'Mesut Özil Caddesi' tabelasında bulunan Alman milli formalı fotoğrafını kaldırarak yerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte çektirdiği fotoğrafı koyacaklarını söyledi.

     

  • 16 Almanya Milli Takımı'nı bırakan Mesut Özil'e büyük destek
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  • 17 Almanya Milli Takımı'nı bırakan Mesut Özil'e büyük destek
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Yorumlar 2
  • Misafir 25 dakika önce
    Adaaamsııın mesooot abeee
  • Misafir 28 dakika önce
    Mesut baba seninleyiz
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