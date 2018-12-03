Fenerbahçe kendi elindeki mevcut içinde en ideal 11 ile sahaya çıktı. Kim olsa bu 11 ile başlar. Ayew yerine Barış oynatılır. Ekici Benzia'dan daha iyi.. Valbuena sahada. 4-2-3-1 dizilişinde tek santrafor Slimani.. Doğrusu buydu. Ben olsam da bu kadro ile çıkardım. Haa diyen olursa ki "Ekici Topal'ın yerine; önde de Benzia olur.." ona da bir şey demem. Ama Benzia bu takımın oyuncusu değil. Tıpkı Reyes gibi, Frey gibi.. Ayew'in son 1.5 sezonu çok ama çok kötü geçirdiği görülmediği gibi..

Comolli'nin bombası bu takım.. Karşısında ise ligin en formda takımı ve maçın favorisi vardı. Aslında F.Bahçe maça istekli ve hırslı başladı. Ama yetenekli takım baskıdan çıkabiliyor. Kasımpaşa hücuma yerleşti ve ilk akında penaltıyı kazandı. Penaltı canavarı Harun başarılıydı. Hakem yine hatalı karar verdi. Tekrar ettirmesi gerekirken endirekt vuruş verdi. F.Bahçe hakem kıyağına karşın geri düştü.

Diagne akan oyunda penaltıda yapamadığını yapabildi. Sonrası Kasımpaşa'nın 2-0'ı kaçırması ve son 8-10 dakikalık geri çekilme hatası idi. Duran topta sahanın kötülerinden Roman'ın golü momentumu F.Bahçe'ye çevirdi. Özgür'ün son dakikada kendi kalesine vurduğu topu da ilk goldeki gibi Valbuena çevirdi.