Berbat, futbolsuz, saçma sapan derbiden kalan sonuçlar var. Bence sıralama şöyle:
• Derbilere yabancı hakem şart. Bizim hakemler bu işi kıvıramıyor.
• Fatih Terim, tarihin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'yi her iki maçta da tüm şartlar lehineyken yenememeyi sadece hakemle açıklayamaz.
• Abdürrahim Albayrak açıkça "Başakşehir'i şampiyon yapmak istiyorlar" demek istedi. "Bildiklerim var açıklayacağım" dedi. En kısa sürede açıklamasını bekliyorum.
• Ali Koç, bu takımın kalitesizliğini kesinlikle görmeli ve seneye tartışmasız en az 5 yüksek kalitede oyuncu almalı.
• Başkan Koç ayrıca bu haftadan geçi yok Ersun Yanal ile baş başa konuşup "Hocam nedir bu Tolgay aşkın?" "Seneye de mi bu şekilde plansız oynayacağız?", "Ne zaman bir imzanı göreceğiz?" diye sormalı. Tatmin edici yanıtlar alamazsa seneye bir de hoca düşünmeli..
• beIN Sports'ta montajcı kimse ilk Galatasaray - Fenerbahçe maçında da, bu maçta da Galatasaray tandanslı özet hazırlamış.
Bu derbiden çıkan sonuçlar benim açımdan bunlar. Gelelim detaylara...
☆ Ali Palabıyık yerine yabancı hakem olsa Belhanda 2. sarı karttan atılabilirdi.
☆ Hasan Ali doğrudan kırmızı kart ile atılırdı. Ama sarı kart vermişse de kararının arkasında durup VAR'a gitmezdi.
☆ Mehmet Topal 2 kere atılırdı.
☆ Tolgay sarı buçuk'tan kırmızı görebilirdi.
☆ F.Bahçe'nin golünden önce faul verilirdi.
Palabıyık berbat bir maç yönetti, VAR hakemi Bülent Yıldırım da tüy dikti.
Tüm bunlara karşın zaten kaleye gelemeyen, gelmeye de mecali olmayan F.Bahçe'ye üstelik 10 kişi kalmışken dahi sadece 2 pozisyona girebilmek (Onyekuru'nun golü ve Linnes'in şutu) sadece hakemle açıklanamaz.
Gelelim F.Bahçe'ye..
Elif-Tolgay-Topal üçlüsü ile pas yapmanız imkansızken Yanal acaba "Bu takım şu şekilde hücum eder"i nasıl planladı ve düşündü? İnanılır gibi değil. Kimse kusura bakmasın Tolgay bu takımın direkt oyuncusu değil. Topal da artık yedeğe çekilmeli. Türkiye'de onun kadar top kaybedip tekrar kazanmak isterken faul yapan ve sadece ismi ve adamlığına hürmeten kart görmeyen başka futbolcu yok.
Artık Jailson-Zajc'lı bir orta alan denenmeli. Ancak seneye buraya kesin olarak bir 8 numara şart.
Yanal'ın çok formsuz bir sezon geçirdiği kesin. Onu haksızlığa uğrarken savunan az sayıdaki isimlerden biri olarak diyorum ki taraftarın kendisine olan aşkı da bitti bitiyor.
Ali Koç ne yapacak edecek seneye 5 tane klası tartışılmaz omurga mevkilere oyuncular alınması gerektiğini bilerek şimdiden çalışmalı.
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