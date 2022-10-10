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Serdar Ali Çelikler yazdı: Fenerbahçe doğru rotada

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında ağırladığı Fatih Karagümrük'ü dört kez öne geçtiği maçta 5-4 mağlup etti! Sezonun en gollü maçında Enner Valencia hat-trick yaparken sarı-lacivertlilerin diğer gollerini Crespo ve 90+5'te Batshuayi kaydetti. Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe - Karagümrük maçını değerlendirdi

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  • Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe - Karagümrük maçını değerlendirdi: Fenerbahçe doğru rotada!

    Niyetin neyse, göreceğin - yaşayacağın şey de odur. Kimliğin neyse o kimliğe göre yaşamazsan ne o eski sen olursun ne de yeni kimliğin seni kabul eder.
  • Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe - Karagümrük maçını değerlendirdi: Fenerbahçe doğru rotada!

    Fenerbahçe, yıllardır kendisi gibi değildi. Şaşaasını, debdebesini, hikayesini en nihayetinde kimliğini kaybetmişti. Üzerinde hiç durmayan, kendisine hiç yakışmayan bir gömleğe mahkum edilmişti. Korkular, evhamlar 4 bir yanını sarmıştı. En 'cesur' denenler bile bir yerde bir noktada kapana kısılmış gibi evhamlara bulanmıştı.
  • Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe - Karagümrük maçını değerlendirdi: Fenerbahçe doğru rotada!

    Fenerbahçe, Karagümrük karşısında çok kötü bir maç çıkardı. 
  • Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe - Karagümrük maçını değerlendirdi: Fenerbahçe doğru rotada!

    Ama zihniyetinden taviz vermediği için 5. golü bulup kazandı. Yıllardır üzerinde dursun istenen; "modern futbol" falan diye yutturulmaya çalışılan korkak-istifhamlı-bilgisiz ve kifayetsiz zihniyet sahada olsa skor 3-2'ye geldiğinde defansif önlem değişikliği yapar maç da yine de 3-3 biterdi. 
  • Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe - Karagümrük maçını değerlendirdi: Fenerbahçe doğru rotada!

    Hele kazara 4-3 yapsa takım ve maç bir kez daha 4-4 olsa o maçı kaybederdi eski Fenerbahçe. 
  • Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe - Karagümrük maçını değerlendirdi: Fenerbahçe doğru rotada!

    Şimdi o vasatizm gömleği yırtılıyor. Skor olarak öne geçildikten sonra oyunu değiştirir; bir orta saha bir sol bek bir stoper daha alıp maçı tutmayı JJ bilmiyor mu? Ama hayır onun da tabiatında bu yok. 3-2 iken 4-2'yi istediği için savunma önlemleri almıyor. 
  • Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe - Karagümrük maçını değerlendirdi: Fenerbahçe doğru rotada!

    O nedenle son saniyede Batshuayi ile Kiev'i yeniyor. O nedenle Karagümrük'e karşı 2 santrafor birden alıp "Bir gol daha istiyorum" diyor. O nedenle 5-4'e geldikten sonra dahi stoper almak için son saniyeyi bekliyor.
  • Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe - Karagümrük maçını değerlendirdi: Fenerbahçe doğru rotada!

    Fenerbahçe aslında maçtan, kupadan daha çok kimliğini geri kazanıyor. Asıl önemlisi budur. Enerjisi geri geliyor, çakraları açılıyor, kendini çok geri çeken yüklerinden kurtuluyor. Yeniden eski ve kendini iyi hissettiği zamanlara dönme yoluna giriyor. 
  • Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe - Karagümrük maçını değerlendirdi: Fenerbahçe doğru rotada!

    Sen aslında son saniyede Batshuayi golü atıyor sanıyorsun. Başka zaman Rossi atacak. Bir gün Attila bir başka gün Arda.. Ama aslında o son saniye golünü yeniden bulmaya başladığı o "winner" kimliği atıyor. Skor tabelasındaki isim detay. Henüz yolun başları. 
  • Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe - Karagümrük maçını değerlendirdi: Fenerbahçe doğru rotada!

    Ama bir dönemin Looser'a çevrilmiş Fenerbahçesi yeniden Winner'lık limanına doğru rotayı çevirmiş durumda. Önemli olan yol. O rotaya ulaşılmalı. O rotaya ulaşıldığında somut sonuç yani kupaların gelmesi artık sadece an meselesidir.
  • Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe - Karagümrük maçını değerlendirdi: Fenerbahçe doğru rotada!

    Bir gün 5 gol yiyip de kaybedecektir. 
  • Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe - Karagümrük maçını değerlendirdi: Fenerbahçe doğru rotada!

    Önemli olan o gün de bu zihniyet devriminden daha da doğru ifade ile eski köklerini arayıp bulma hedefinden vazgeçememektir. O zaman 5 yediğinin ertesi maçında 6 atılır. Rota neta.. Tam yol ileri..

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