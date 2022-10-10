Serdar Ali Çelikler yazdı: Fenerbahçe doğru rotada

Fenerbahçe, yıllardır kendisi gibi değildi. Şaşaasını, debdebesini, hikayesini en nihayetinde kimliğini kaybetmişti. Üzerinde hiç durmayan, kendisine hiç yakışmayan bir gömleğe mahkum edilmişti. Korkular, evhamlar 4 bir yanını sarmıştı. En 'cesur' denenler bile bir yerde bir noktada kapana kısılmış gibi evhamlara bulanmıştı.