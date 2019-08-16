Cemil Usta sezonu hayırlı olsun. Dozer Cemil'in gururu gibi dik duruşlu ve gururlu bir sezon yaşayalım inşallah.

Sezon klasik olarak şampiyonun maçıyla başladı. Bundan evvel Galatasaray'ın 2 hazırlık maçını izledim. Panathinaikos ve Akhisar ile oynanan Süper Kupa maçı... Aslında her iki maçta da ciddi pozisyon verdiler. Bilhassa Akhisar maçının 2. yarısı, hele ki son 20 dakikada galibiyeti kaçıran takım küme düşmüş Akhisar'dı.

Bu veriler ışığında Denizlispor maçını izlemeye başladık. Bana göre ligin en değerli transferlerinden biri olan Babel, Diagne ve Jimmy hattı iyi başladı maça. Pozisyon da buldular. Denizli de klasik edilgen bir yapıdaydı.

İlk devre 30. dakikaya kadar Galatasaray skor yapacak organizasyonlar buldu. Penaltı kaçırıldı daha ne olsun.. Ancak baskın ve pozisyon bulunduğu anlarda dahi seyrettiğim diğer iki maçta da söylediğim "Galatasaray'ın oyun planı ne?" sorusunu sordum. Galatasaray'ın hücum planının ne olduğunu anlayamadım.

Galatasaray, kadrosu şu anda en iyi takım. Tek tek iyi futbolcular var ama oyun planı konusunda soru işaretliyim şu an. Muhakkak oturacaktır. Bu plansızlığa rağmen penaltı gol olsa Galatasaray bu maçı çok büyük ihtimalle kazanırdı.

Devre sonuna doğru sezona çok kötü başlayan Marcao'nun atılması ile 2. yarı farklı bir oyuna dönüldü. Mesela 2. yarıda plan vardı. 5'li savunmaya da dönülen "1 puanı kurtaralım" mantığı sahadaydı ve bence başarılıydı da. Bir kornerde Lopes'in tehlikeli kafa vuruşu dışında pozisyon vermediler.

Belhanda ve Selçuk'tan biri yerine orta alana bir takviye daha yapılabilse daha efektif sonuçlar da çıkabilirdi. Bu esnada Denizli rakibin eksik kalmasından bir fayda sağlayamadı. Dönen toplar daha çok ev sahibinde kaldı ama ceza alanına ekstra adam sokamadılar.

Gol de oyun ve plan ile değil Recep'in klası ile geldi. Yani 10 kişilik Galatasaray'a karşı Denizlispor oyunla üretken olamadı. Bireysel kalite ile skor bulundu. 1-0'dan sonra Denizli rahatladı ve ondan sonra oyun üstünlüğü de geldi. 2. golden önce Luyindama'nın yediği çalıma da dikkat çekmek lazım.

Denizli'yi tebrik ederim. Bu sonuca karşın Falcao transfer edilmese dahi eldeki mevcut kadrolarla Galatasaray bu sene de 1. şampiyonluk favorim.

Feghouli ve Babel ile harika 2 kanat forvetleri var.

Her şeyin başında Fatih Terim faktörü var. Oyun planı oluştuğunda yorumlarımız da daha netleşir.