2. yarıda yine aynı mantıkla başladı F.Bahçe ama bu devrede Trabzonspor daha etkili göründü. Mesut ve Osayi "Beni çıkar" diye bağırıyordu. Erol Bulut, bir 5-6 dakika geç kalsa da Mesut'u oyundan aldı ve Pelkas'ı 10 numaraya çekti.