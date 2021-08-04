Serdar Ali Çelikler: Vitor'a 4 atlet/skorer alın, sırtınızı yaslayın

• Comolli'den olmaz dedik, sövdüler.. Gelinen nokta ortada..

• Comolli ve yerli kliğinin getirdikleri çöp dedik, "Menajer arkadaşları içeri giremiyor ondan bunu diyorlar" dediler.. Gelinen noktada bir tane topçuları kalmadı.

• "Ersun Hocam, Jailson - Tolgay inadın başını yiyecek" dedik, "Bu da kimseyi beğenmiyor" dediler.. Gelinen nokta ortada...

• Erol Bulut'un Fener'i ne oynuyor? diye sorduk "Fener kazanınca bile rahatsız oluyor" dediler, sonra aynı soruyu kendileri sordular.

• G.Saray maçından sonra bizzat Ali Koç'a "Olmayacak duaya amin demeyin. Bu gece Erol'u yollayın" dedim; "İngilizce-Almanca-Yunanca biliyor" dediler.. Gelinen nokta ortada..

• Emre Belözoğlu'na en az 3 kez "Kankacılıkla olmaz, bu kankaların seni yarı yolda bırakır" dedim, "Ya bir kişiyi de eleştirme" dediler. Gelinen nokta ortada...

• "Taktik bilen hoca Caner'i oynatmaz" dedim.. Gelinen nokta ortada..

• Ferdi'den; Osayi'den bir şey olmaz. Bunlar ne uzar ne kısalır isimler dedim.. Gelinen nokta belli..

• Bir tek Altay Bayındır kendisini geldiği güne nispeten geliştirdi ve C sınıfı kalecilikten B sınıfına doğru yükseldi. A Sınıfı olabilir mi göreceğiz..

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• Şimdi iki iddiada daha bulunuyorum:

1- Vitor, 3-4-3 de ısrar da etse, 4-4-2'ye de dönse orta 4'lüye 3 yeni oyuncu lazım. Hem sağ hem sol kanada skorer ve atletik oyuncular ile merkeze Appiah tarzı top taşıyabilen yine atletik bir oyuncu şart. Bir de skorer fizikli santrafor alınırsa ciddi rahat bir sezon geçilir.

Yok alınmaz, "Zajc da çok iyi" gazına gelinir; 'kadro yeterli' poh pohlamasına kanılırsa bu sezon da kaybedilir.

2- Vitor, 3-4-3 de oynasa; 4-4-2 de oynasa 4-3-3 de oynasa Mesut oynamaz. Her maça 10 kişi çıkılır. Mesut ancak ve sadece 4-4-1-1 dizilişinde oynayabilir. O dizilişte de orta 4'lünün en az 3'ü gol üreten isimler olmalı. Günümüz dünyasında fizik gücü olmayan futbolcu ne kadar klas olursa olsun oynayamaz. Artık futbol, -eğer İspanya değilseniz- tamamen atletizme döndü. Takıma doğrudan 11 oynayacak net 4 oyuncu gerek. Yönetim ne yapacak edecek bu 4 direkt 11 oyuncusunu 7 Eylül e kadar alacak sonra rahat rahat maç izleyecek.