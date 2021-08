Fenerbahçe, Giresunspor deplasmanında son hazırlık maçına çıktı. İzlediğimiz hazırlık maçları sonucunda analizlerimizi yapalım.

Önce eksiler:

• Osayi sağ kenar, Ferdi sol kenar oynamaz. Oynayamaz. 64-78 arası Novak sol kenar oynadı ama Vitor Çek'i orada düşünmüyor anlaşılan. Kesin ve kesin sol kenara oyuncu şart. Sağ kenara da lazım bence. Atletik ve skorer isimler.

• Gustavo, aldığı her 10 topun 9'unu geriye oynuyor. "Topu kaybetmemeliyim" - "Topun kıymetini bilmeliyim" anlayışı geçen çağda kaldı. Dikey oynayamıyorsan bu çağda işin yok. Bence oynamaz. Ben İrfan'ın yerinde olsam 'küs' olacağıma gözüme Gustavo'yu kestirirdim.

• Zajc olmaz. Onun yerine 64'de giren Mert Hakan gelip topu alıp döndü ve oyunu kurdu bir iki kere. Oraya muhakkak tempolu top taşıyabilen driplingçi bir 8 şart oğlu şart. O yeni 8'in yedeği Mert olur.

• Serdar Dursun 3. santrafor olur. 9 lazım. 2. santrafor da Enner. Hatta para veren varsa Pelkas satılabilir, Enner sol forvette de gayet iyi oynar. Yani formül belli: 2 kenara atletik skorer isimler + driplingçi 8 numara ve adam gibi 9 numara.

• Gelelim dizilişle ilgili eleştirilerime. 3'lü oynuyorsunuz, güzel. Rakip set atağındayken Osayi sağ beke, Ferdi sol beke geliyor. Geri hat 5'li oluyor. Onların önü Gustavo ve Zajc'a kalıyor. Böylece rakip size en az 2 oyuncu fazla bir şekilde orta sahada üstünlük kuruyor. 3 - 2 - 5 gibi bir şey oluyor rakip set hücumundayken. İdeali sağ ön (Mesut) ve sol ön (Pelkas) oyuncularının içeri sıkması ve dizilişin 5-4-1'e dönmesidir. Ama Mesut da Pelkas da bunu yapamıyorlar. Yapamazlar da.. O zaman Enner sol ön oynar ve rakip sette iken orta sahaya sıkması istenir. Böylece hiç olmazsa 5'lü geri hattın önü 3 kişi ile savunulur. Yenilen golde Giresunlu oyuncu 5'li hattın gerisinden vurdu Gustavo da yetişemedi. Orta merkez 3'lü olmalı. Bir diğer alternatif rakip set hücumundayken 4-4-2'ye dönmek ama bu çok çalışma gerektiren bir şey. İdeali Enner ile oynamak.

• Osayi de Ferdi de çok penaltı yaptırır. Savunma anlamında da faydalı olamazlar yani.

☆☆

Gelelim artılara

• Bir kere her şeyin başında '3'lü oynamaz' ezberini bir bırakalım. Diyelim ki tribünden Vitor'a bağıran taraftar gibi 4-4-2'ye dönüldü :) Sorun 3'te değil, ortadaki 4'lünün en az 3'ünün yetersiz oluşunda. İki kenara ve 8'e ihtiyaç olduğunu yukarıda anlattım. Bu transferler olduğu takdirde kuvvetli bir takım olur Fenerbahçe.

• Hızlı oynamak, tek top oynamak isteği çok iyiydi. Günümüz futbolunda atletizm - dikey oynama ve hız... Bu 3'ü olmadan olmaz. Hızlı oynama isteği güzel. Mesut fizik gücü olduğu müddetçe bu oyunun mihenk taşı. Ama işte 60'dan sonrası yok.

• Önde pres yapma arzusu gayet iyi. Elbette 20 dakikadan fazla yapılamaz. Ama o 20 dakikayı iyi yapmaya çalıştılar.

• Enner gayet iyi. Ön 3'lünün her yerinde verim verir.

• Savunmadan dikine çıkış paslaşmaları Tisserand ve Szalai çok iyi yaptı. Bence 3'lünün stoperlerinde sorun yok. Öndeki 3'lünün biri Mesut olacak belli ki.. Geri kalan 2'sinden biri Enner diğeri de net 9 oldu mu ön 3'lü de tamamdır.

☆☆

Giresunspor ilk yarı klasik bekleyen Anadolu takımı gibi oynadı. Duran toptan da olsa golleri yedi. 2. yarı oynamaya çalıştı, gol de buldu pozisyonlar da..