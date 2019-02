Birdenbire ortaya yeniden "Yabancı sınırı" konusu geldi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, NTV Spor'da 2 yıl evvel verdiği bir röportajda "2019'a kadar sözleşmeler sürüyor. Sonrasında bir düzenleme yapmak lazım" cümlelerini kullanmıştı. 2019 sonu geldiğinden bu yönde bir beklenti oluşmuş olmalı ki tartışma yeniden gündeme geldi.



14 yabancı ve 14 yerli futbolcu şartı geldiğinden beri olanlara bir bakalım. Bir kere Anadolu kulüpleri ile 4 büyükler arasındaki fark çok azaldı. 6-7 iyi yabancı oyuncuyu yakalayabilen kulüpler, yeni nesil genç hocalarla bir çıkış yakalıyor ve her yıl zirveyi zorluyor. Akhisarspor kupayı alıyor mesela... Başakşehir 2 yıldır ligin ilk devresini lider kapatabiliyor. Kasımpaşa bir santrfor ve kanat forvetinden 25-30 milyon Euro kazanmayı hayal edebiliyor. Robinho, Sivas'a geldiğinde performans verebiliyor çünkü Kone-N'Dinga gibi isimlerle al/ver yapabiliyor. Göztepe'de parlayan santrfor, Konyaspor'u tercih edebiliyor. Yani sadece 3 İstanbullu ve Trabzonspor çekim merkezi olarak kalmıyor. Anadolu kulüpleri de gayet tercih edilebilir yapılar haline geliyor.



Yabancı serbestisi olduğundan Cengiz-Cenk Şahin direkt Başakşehir'den; Çağlar Söyüncü-Zeki Çelik gibi isimler 2. lig kulüplerinden Avrupa'nın başat liglerindeki kaliteli takımlara transfer olabiliyor. Cenk Tosun'un transfer rekorunu; Okay'ın La Liga transferini, 18 yaşındaki Ozan Kabak'ın çarpıcı yükselişini, henüz yarım sezonluk Süper Lig stoperi Merih'in, defans oyuncusunun kralını yetiştiren İtalya'ya transferini saymıyorum bile.. Daha onlara gelmeden Enes Ünal, Emre Çolak gibi takımlarında net oyuncu olmayan isimlerin dahi yurtdışına transfer olduklarını hatırlayalım...



Bugün Sivaslı Emre Kılınç, G.Saraylı Yunus, Trabzonsporlu Yusuf ve Abdülkadir Ömür yurt dışından izleniyorsa, her an transfer edilebilecek durumdalarsa yabancı serbestisi sayesindedir.



Yabancı kısıtı olsa bu isimler, bugün aldıklarının 3-4 misli ücrete ülkede kalırlardı. Ne kendileri bir adım daha ilerleyebilirdi ne de ülke futbolu gelişebilirdi. Bugün milli takımımızın savunma hattı ve tamamen yurtdışında oynayan oyuncularımızdan oluşabilecek durumdaysa, santrforumuzun biri La Liga diğeri Premier Lig futbolcusuysa bunun en önemli nedeni pasaport rekabetidir.



O nedenle Anadolu Kulüpleri'nin şahlanışını, Türk oyuncuların yurt dışı transferlerinin artışını kesmemek lazım. Yabancı sayısı kısıtı yerine altyapı hamlesine evet.. Bakın Trabzonspor zorunluluktan da olsa sadece 1 yılda bir stoper 1 kaleci 2 çok kıymetli orta alan oyuncusu ve 1 kanat forveti kazandı.. 14 yabancı hakları vardı ama bunu tercih etmediler. Trabzonspor kısıtla mı yaptı, hayır.. Bunu tercih etti.. Bu tercihi yapan kulüplere yardım yapılabilir, ekonomik kriterler konabilir ama külliyen yasakçı zihniyet yerli üretimi artırmaz ve kalite de getirmez. Ekonomide de sporda da..

İhtimal böyle bir kısıta önce Anadolu Kulüplerinin karşı durması gerekir.. Umarız Federasyon her zaman söylediği gibi "Kulüplerin Federasyonu" gibi davranır..