Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulunun (MHK) yeni başkanının Sabri Çelik olduğunu açıkladı. MHK'nin yeni üyeleri Hamza Mısır'ın da yer alması Twitter'da büyük tepki çekti. Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, yeni MHK ile ilgili bir yazı kaleme aldı. Çelikler'in yazısı şöyle:

"Yusuf Namoğlu'nun istifasının ardından atanan MHK'ya baktım ve gözlerime inanamadım..



Hasan Doğan'ın TFF Başkanlığı esnasında HAKEMLİKLERİ BİTİRİLEN ekipten Hakan Sivriservi ve Hamza Mısır listede..

Vedat Yüksel - Bülent Demirlenk - Bülent Uzun neden yok diye şaşırdım!



Keşke onları da alsalardı.. Hatta Mutlu Çelik'i MHK başkanı; Haluk Ulusoy'u da Asbaşkan yapsalardı diye geçirdim içimden!!!

Hakemliği bilmeyen, açık TFF düşmanlığı olan isimler bir yana bu isimlerin hakemliklerinin neden bitirildiğinin Yıldırım Demirören'in bilmemesine imkan yok..



O zaman bile isteye Riva Hasan Doğan Tesisleri'nin kapısı, bizzat Hasan Doğan'ın el çektirdiği isimlere sonuna kadar açıldı. O operasyonu yapan MHK ekibinin başkan yardımcısı Ünsal Çimen de listede üstelik..



Bu ligin marka değerini en çok bu son kurul ataması ile bu TFF düşürdü. Hasan Doğan'ın da kemikleri sızladı.. İnşallah der ve ümid ederim ki bu MHK, "Mayısa kadar Sabri Abi" formülünden öte değildir.

BUGÜN DAHA YÜKSEK SESLE: EN AZINDAN DERBİLERDE YABANCI HAKEM

Galatasaray-Benfica maçında, İspanyol hakem Gil Manzano'nun BARİZ HATASI ile çalınan yanlış penaltı sonucunda bugün yeniden alevlenen "yabancı hakem" tartışmaları üzerine, 5 yıl önce bu konuyu ilk dile getiren isim olan bendeniz yeniden bir yazı ile seslenmek istedim: EVET, TAM DA BUGÜN DAHA YÜKSEK SESLE EN AZINDAN DERBİLERE YABANCI HAKEM GETİRİLMELİ.



Neden mi?



Çünkü Gil Manzano 1 hata yaptı..



Ama yanlış yapmadı, bizimkiler yanlış yapıyor.



Gil Manzano VAR olsaydı eğer, ekrandan izler ve hatalı düdük çaldığını kabul ederdi, bizimkiler bakar kör.



Gil Manzano 1 hata yapsa da eyyam yapmadı. Hatasının altında ezilmedi. "Bunlara hata yaptım, bir hata da karşı tarafa yapayım da eşitleyeyim" diye düşünmedi. Bizimkiler eyyamın kitabını yazar.



Gil Manzano evsahibini kollamadı ve deplasman ekibini ezdirmedi ama "Bak evsahibini kolluyor demesinler" diye G.Saray ile de özellikle uğraşmadı. Bizimkiler bilhassa deplasmanda büyükleri ezme derdinde..



Gil Manzano 1 hata yaptı ve Galatasaray taraftarlarının yüzde 90'ı hakemden ziyade kendi oyuncularını, kendi oyunlarını konuştu..



Çünkü Galatasaray taraftarı da gördü ki hakem sadece HATA yaptı.. Sıvamadı, üstünde durmadı, tüy dikmedi, eyyam yapmadı.



Hakemler elbette insandır ve her insan gibi de kusurludurlar.



Ancak bizim hakemlerimizin durumu cidden vahim.



O nedenle TFF'ye bir kez daha sesleniyorum: AntiFenerbahçeli Yusuf Namoğlu'nun istifası ile boşalan koltuğa kimi koyarsanız koyun, malzeme bu hakemler.. O nedenle bu eyyamcı, futbol bilmeyen intikamcı ekibe de bir ders olması adına en azından bu yıl sadece derbilerde ve Başaksehir'in bir kaç maçında yabancı hakem getirin. VAR sistemi de olduğundan hemen hiç hata yapmazlar. Yapsalar da taraftar kabul eder, "insani" der..



Cüneyt-Bahattin - Alper Ulusoy ya da Ümit Öztürk'ünki gibi kör gözün parmağına yapmazlar.. Er ya da geç bu yabancı hakem getirme işi olacak. Siz yapın tarihe geçin.."