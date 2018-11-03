Süper Lig'in 11. haftasındaki dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe 2-2 berabere kaldı. Galatasaraylı defans oyuncusu Serdar Aziz, maç sonu açıklamalarda bulundu.

Aziz, yaptığı açıklamada 2-0 iken 3-4'ü bulmaları gerektiğini ancak üzgün olduklarını söyledi ve "Skoru koruma mı diyelim artık bilmiyorum biraz daha topu rakibe verdik. Ardından iki şanssız gol yedik. Biri penaltı, biri uzak noktaya gidiyor. 2-0'ken farka gideceğimiz maç 2-2 sona erdi. Böyle olmamalıydı. Çok üzgünüz, yapacak bir şey yok." şeklinde konuştu.

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