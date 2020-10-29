Son dönemde yaptığı açıklamalarda sık sık gündeme gelen şarkıcı Serdar Ortaç, Fransa'ya karşı boykot çağrısında bulundu. Ortaç, Twitter hesabından, "Fransız marka arabaya bineceğine at arabasına bin! Bütün Fransız arabalarını sat ya da değiştir!" dedi.

— Serdar Ortac (@Serdarortacs) October 27, 2020

MACRON'A BÜYÜK TEPKİ

Birçok Arap ülkesinde Hz. Muhammed Peygambere yönelik çirkin karikatürlere ilişkin açıklamalar nedeniyle Fransa Cumhurbaşkanı Macron büyük tepki toplamıştı. Birçok ülkedeki mağazalarda Fransız ürünleri boykot edildi. Macron'un resimleri ise ateşe verildi. Öte yandan, boykot ve protestolarla karşı karşıya kalan Fransız Dışişleri Bakanlığı, boykot ve protesto yapılan ülkeleri Fransız mallarını boykot ve gösteri yapma çağrılarını "durdurmaya" çağırdı.