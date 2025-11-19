Serebral palsi ve SMA hastalıklarına erken teşhise yapay zeka teknolojisi

OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Gelişimsel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Akademik Danışmanı Öğretim Görevlisi Doktor Sema Gül, geliştirdikleri BabySensAI teknolojisiyle bebeklerdeki hareket bozukluklarını analiz ettiklerini, bebeklerin 2-3 dakikalık videolarını iskelet formunda işleyerek inceleyip risk grubunda olup olmadıklarını belirlediklerini söyledi. Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon’da yapılan ‘Riskli Bebeklerde Yapay Zeka İle Erken Tanı ve Müdahale Sempozyumu’nda konuşan doktor Sema Gül, "Bu teknolojimiz sayesinde şu ana kadar yaklaşık 300 bebeği taradık. Bu bebeklerin yüzde 18’inin riskli grupta olduğu tespit edilerek erken tanı sayesinde erken rehabilitasyona erişmeleri sağlandı. Böylece hedeflediğimiz yüzde 40’lık engel oranını azaltma elde etmiş, yani engel oranını yüzde 40 oranında azaltabildiğimizi de somut olarak görmüş olduk" diye konuştu.

"2020 YILINDAN BERİ BEBEKLERİN UZAKTAN TANILANMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Nörogelişimsel bozukluklarla genetik hastalıkların erken teşhisi için yapılan bu teknolojinin önem taşıdığını belirten doktor Gül, "2020 yılından bu yana bebeklerin uzaktan tanılanmasına yönelik süreçleri takip ediyoruz. Son dönemde yapay zeka modelleri popüler hale gelse de biz yaklaşık 6 yıldır bebeklerin erken tanılanması için bir model üzerinde çalışıyoruz.