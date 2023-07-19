Seren Fosforoğlu ile Kaan Önal boşandı: Süreç istediğimiz gibi gitmedi

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SEREN FOSFOROĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Anlaşmalı olarak boşandıklarını belirten Seren Fosforoğlu, iki medeni insan olarak bu kararı aldıklarını ifade ederek "Kaan Önal ile her şeyin yolunda gideceğini düşünerek üç yıl önce evlendik. Ancak sürecin bizim istemediğimiz şekilde ilerlemesi sonucu, ayrılmaya karar verdik. İkimiz için de hayırlı olmasını diliyorum. Artık kendimi daha fazla kızıma ve işime vermek istiyorum" dedi.