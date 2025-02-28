Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Objektife Takılanlar Seren Serengil'den Cenk Torun ve Mahassine Merabet hakkında çarpıcı açıklamalar

        Seren Serengil: Cenk Torun iş bulduktan sonra tavırları değişti

        Cenk Torun, eşi Nevin Torun'u rol arkadaşı Mahassine Merabet ile aldattığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Seren Serengil, Torun ve Merabet hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2025 - 09:45 Güncelleme: 28.02.2025 - 09:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        "İş bulduktan sonra tavırları değişti"
        ABONE OL

        Nevin Torun, geçtiğimiz haftalarda İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak, zina gerekçesiyle eşi Cenk Torun'a boşanma davası açmıştı. Nevin Torun, eşi Cenk Torun'un kendisini rol arkadaşı Mahassine Merabet ile aldattığını ileri sürmüştü.

        Zina iddialarına yanıt verdi
        Zina iddialarına yanıt verdi

        Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Seren Serengil, Cenk Torun ve Mahassine Merabet hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Serengil, 25 yıllık dostu Nevin’in ailesine her zaman şahit olduğunu, onun çok iyi bir anne, eş ve başarılı bir kadın olduğunu vurguladı.

        Seren Serengil
        Seren Serengil

        "EVİN TÜM YÜKÜ NEVİN'DEYDİ"

        Serengil'in iddiasına göre; Nevin Torun'un eşi Cenk Torun, uzun süredir işsizdi ve Nevin Torun evin tüm yükünü sırtlıyordu. Ancak Cenk Torun, bir dizide rol almaya başladıktan sonra eşine karşı olan tavırları değişti.

        Cenk Torun ve eşi Nevin Torun
        Cenk Torun ve eşi Nevin Torun
        REKLAM

        "SADAKATSİZLİĞİ MESAJLARDAN YAKALADI"

        Seren Serengil, Nevin Torun'un Cenk Torun'un sadakatsizliğini mesajlaşma ve telefon görüşmeleri sırasında yakaladığını söyledi.

        Seren Serengil, dizi setinden aldığı bilgiler doğrultusunda; Cenk Torun ve Mahassine Merabet’in yakınlaştığını, ikilinin sette saatlerce aynı odada kaldığını ve el ele görüldüklerini söyledi. Ayrıca ikilinin, ayrı tutulan bir evde bir araya geldiklerini öne sürdü. Serengil; "Bir insanın asla karısı için söylemeyeceği şeyleri erkek arkadaşlarıyla konuşarak affedilemez bir duruma düşmesini 50 yaş sendromuna bağlıyorum" ifadelerini kullandı.

        Cenk Torun ve Mahassine Merabet
        Cenk Torun ve Mahassine Merabet

        "GERÇEKLER ORTAYA ÇIKACAK"

        Cenk Torun'un kısa süreli bir hayal dünyasında yaşadığını belirten Seren Serengil, dizilerin biteceğini ve gerçeğin ortaya çıkacağını dile getirdi. Serengil, ayrıca bir davette Cenk Torun ve Mahassine Merabet'i el ele gördüğünü söyledi.

        Nevin Torun'un yaşadığı bu sürecin kendisini derinden üzdüğünü belirten Seren Serengil, ailelerin dağılmaması gerektiğini savundu.

        Cenk Torun ve Nevin Torun'un Şan adında bir oğlu bulunuyor
        Cenk Torun ve Nevin Torun'un Şan adında bir oğlu bulunuyor
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Seren Serengil
        #Cenk Torun
        #Nevin Torun
        #Mahassine Merabet
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        DEM heyetinden İmralı ziyareti sonrası açıklama
        DEM heyetinden İmralı ziyareti sonrası açıklama
        Gerçeklikle yüzleşmek: Öcalan'ın çağrısı ve yeni dönem
        Gerçeklikle yüzleşmek: Öcalan'ın çağrısı ve yeni dönem
        İmralı çağrısı dış basında da yer aldı
        İmralı çağrısı dış basında da yer aldı
        Tarihi İmralı çağrısının kronolojisi
        Tarihi İmralı çağrısının kronolojisi
        İş insanı, golf sporcusu evinde ölü bulundu!
        İş insanı, golf sporcusu evinde ölü bulundu!
        "Gezegen geçidi": 2040'a kadar olmayacak
        "Gezegen geçidi": 2040'a kadar olmayacak
        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 5 bölgede yağış var!
        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 5 bölgede yağış var!
        "4 Mart'ta planlandığı gibi yürürlüğe girecek"
        "4 Mart'ta planlandığı gibi yürürlüğe girecek"
        "Enflasyonu yükselten temelde hizmet sektörü"
        "Enflasyonu yükselten temelde hizmet sektörü"
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Trump ile görüşecek
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Trump ile görüşecek
        Miras davasında yeni gelişme
        Miras davasında yeni gelişme
        Gece çalışan kadın işçiye servis
        Gece çalışan kadın işçiye servis
        Uyku kalitesini artıran 15 altın öneri!
        Uyku kalitesini artıran 15 altın öneri!
        Yabancı hakeme karşı
        Yabancı hakeme karşı
        Ceza tepkisi: Tahkim'e gideceğiz!
        Ceza tepkisi: Tahkim'e gideceğiz!
        Mourinho'ya 4 maç, Buruk'a 1 maç ceza!
        Mourinho'ya 4 maç, Buruk'a 1 maç ceza!
        G.Saray 'fair-play puanıyla' çeyrek finalde!
        G.Saray 'fair-play puanıyla' çeyrek finalde!
        Youssef En-Nesyri'den kariyer rekoru!
        Youssef En-Nesyri'den kariyer rekoru!
        Aidat kirayı geçerse farkı ev sahibi ödeyecek
        Aidat kirayı geçerse farkı ev sahibi ödeyecek
        Lemina taşları yerinden oynatıyor
        Lemina taşları yerinden oynatıyor