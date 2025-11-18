Seren Serengil'in annesi, ambulans helikopterle İstanbul'a getiriliyor

Seren Serengil'in annesi Nevin Teoman, 14 Kasım'da kalçasını kırdı. Durumu ağırlaşan Teoman, dün yoğun bakıma alındı. Serengil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Annemi yoğun bakıma kaldırdık. Dualarınızı bekliyorum" dedi.

Seren Serengil, ardından; "Sayın Sağlık Bakanım, annemi kaybetme riskiyle karşı karşıyayım. Düşüp kalçasını kırdı, şimdi de kalp krizi tehdidiyle ve ciğerlerine su birikmesi nedeniyle yoğun bakıma alındı. Bulunduğumuz hastanede kalp ile ilgili yoğun bakım ve anjiyo ünitesi yok. İstanbul’a götürmem gerekiyor. Lütfen bana bir ambulans uçak gönderiniz; ücretini ödeyeceğim, ama lütfen yardım edin" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı, Serengil'in çağrısına karşılık, Nevin Teoman'ın Fethiye'de tedavi gördüğü hastaneye ambulans helikopter gönderdi. Bugün İstanbul'a getirilecek olan Teoman'ın tedavisine İstanbul'da devam edilecek.

Seren Serengil, bir sonraki paylaşımında Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na teşekkür etti.