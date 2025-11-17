Seren Serengil'in annesi yoğun bakımda
Seren Serengil'in annesi Nevin Teoman, hastaneye kaldırıldı. Durumu ağırlaşan Teoman, yoğun bakımda tedavi görüyor
Giriş: 17.11.2025 - 17:32 Güncelleme: 17.11.2025 - 17:46
Seren Serengil'in annesi Nevin Teoman, henüz bilinmeyen rahatsızlık nedeniyle dün hastaneye kaldırılmıştı.
Nevin Teoman'ın durumu bugün ağırlaştı. Seren Serengil, annesinin yoğun bakımda tedavi gördüğünü söyledi.
Serengil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Annemi yoğun bakıma kaldırdık. Dualarınızı bekliyorum" dedi.
