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Serena Williams, Fransa Açık'a 4. turda veda etti

Kariyerinde 23 grand slam şampiyonluğu bulunan ABD'li tenisçi Serena Williams, Fransa Açık'ın (Roland Garros) 4. turunda elendi

Serena Williams, Fransa Açık'a 4. turda veda etti

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvada tek kadınların 7 numaralı seribaşı Williams, 21 numaralı seribaşı Kazakistanlı Elena Rybakina ile karşılaştı.

Rybakina, toplam 1 saat 17 dakika süren mücadeleden 6-3 ve 7-5'lik setlerle 2-0 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Kariyerinde ilk kez grand slam çeyrek finaline yükselen Rybakina, 31 numaralı seribaşı Rus Anastasia Pavlyuchenkova'nın rakibi oldu.

MEDVEDEV VE TSITSIPAS ÇEYREK FİNALDE

Rus tenisçi Medvedev, 22 numaralı seribaşı Şilili Cristian Garin'i 6-2, 6-1 ve 7-5'lik setlerle 3-0 mağlup ederek son 8 isim arasına kaldı.

Yunan Tsitsipas ise 12 numaralı seribaşı İspanyol Pablo Carreno Busta'yı aynı skorla (6-3, 6-2, 7-5) yenerek tur atladı ve Medvedev'in çeyrek finaldeki rakibi old

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