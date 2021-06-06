Başkent Paris'te düzenlenen turnuvada tek kadınların 7 numaralı seribaşı Williams, 21 numaralı seribaşı Kazakistanlı Elena Rybakina ile karşılaştı.
Rybakina, toplam 1 saat 17 dakika süren mücadeleden 6-3 ve 7-5'lik setlerle 2-0 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı.
Kariyerinde ilk kez grand slam çeyrek finaline yükselen Rybakina, 31 numaralı seribaşı Rus Anastasia Pavlyuchenkova'nın rakibi oldu.
MEDVEDEV VE TSITSIPAS ÇEYREK FİNALDE
Rus tenisçi Medvedev, 22 numaralı seribaşı Şilili Cristian Garin'i 6-2, 6-1 ve 7-5'lik setlerle 3-0 mağlup ederek son 8 isim arasına kaldı.
Yunan Tsitsipas ise 12 numaralı seribaşı İspanyol Pablo Carreno Busta'yı aynı skorla (6-3, 6-2, 7-5) yenerek tur atladı ve Medvedev'in çeyrek finaldeki rakibi old
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