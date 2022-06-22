Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Tenis
ABONE OL

Serena Williams kortlara galibiyetle döndü

Sakatlığı nedeniyle bir yıldır maçlara çıkamayan dünyaca ünlü ABD'li tenisçi Serena Williams, kortlara galibiyetle döndü

Serena Williams kortlara galibiyetle döndü
AA

İngiltere'de düzenlenen Uluslararası Eastbourne Turnuvası'na katılan Williams, çift kadınlar ilk tur mücadelesinde son dönemin formda tenisçilerinden dünya 3 numarası Tunuslu Ons Jabeur ile partner oldu.

Rakipleri İspanyol Sara Sorribes Tormo ile Çek Marie Bouzkova'yı 2-6, 6-3 ve 13-11'lik setlerle 2-1 mağlup eden Williams-Jabeur çifti, adlarını üst tura yazdırdı.

Kariyerinde 23 grand slam şampiyonluğu bulunan Serena Williams, maç sonu yaptığı açıklamada, "Bu maçtan keyif aldım. Rakiplerimiz çok iyi oynadı. İlk setten sonra oyunda kalmaya çalıştık ve başardık." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yıl çıktığı sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da yaşadığı ciddi sakatlık nedeniyle bir yıl sonra kortlara dönen 40 yaşındaki Williams, bu sezon 27 Haziran'da başlayacak aynı turnuvaya özel davetiye ile katılacak.

Williams-Jabeur çifti, Uluslararası Eastbourne'ün çeyrek finalinde ise Japon Shuko Aoyama ile Tayvanlı Hao-Ching Chan ikilisiyle karşılaşacak.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Rus tenisçi Dzalamidze, Wimbledon'a katılabilmek için vatandaşlığını değiştirdi
TENİS Wimbledon için vatandaşlığını değiştirdi
Wimbledon'da rekor para ödülü dağıtılacak
TENİS Wimbledon'da rekor para ödülü dağıtılacak
Zverev ayağından ameliyat edildi
TENİS Zverev sağ ayağından ameliyat edildi
Nadal tenisteki geleceğiyle ilgili açıklama yaptı
TENİS Geleceğiyle ilgili açıklama
Toprak kortların kralı Nadal başarıya doymuyor
TENİS Nadal başarıya doymuyor
Tarihi rekor! Rolland Garros'da şampiyon belli oldu! Rafael Nadal kaç Grand Slam kazandı? Grand Slam nedir?
TENİS Rolland Garros'da şampiyon belli oldu!
Son dakika: Rolland Garros'da şampiyon yine Nadal!
TENİS Rolland Garros'nun kralı Nadal!
Milli tenisçi İpek Öz, W60 Brasov Open'da ikinci oldu
TENİS Romanya'da 2. oldu!
Alexander Zverev'in ayak yan bağlarında yırtık tespit edildi
TENİS Zverev'in durumu belli oldu
Rafael Nadal - Casper Ruud Roland Garros finali canlı izle! Fransa Açık finali Roland Garros canlı şifresiz izleme linki... - Nadal Ruud maçı hangi kanalda?
TENİS Fransa Açık Tenis Turnuvası canlı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.