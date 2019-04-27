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Serenay Sarıkaya: Başka konularla alakalı konuşmayacağım

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya’dan ‘Gençlik 100 yaşında’ kampanyası ile gençlere anlamlı destek için önceki gün basının karşısına çıktı

Serenay Sarıkaya

Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, kişisel bakım ürünleri satan bir markanın Türkiye’nin, 19 Mayıs 1919’un 100’üncü yılı anısına hayata geçirdiği ‘Gençlik 100 Yaşında’ Projesi’nin tanıtım günü bir mekanda Oylum Talu'nun sunumu ile gerçekleşti. Proje; Gençleri, zorlukları yenerek gerçekleştirdikleri başarı hikayelerini paylaşmaya davet ediyor. Türk Eğitim Vakfı iş birliğinde yürütülecek proje kapsamında, markanın mobil uygulaması üzerinden kendi yaşam hikayelerini anlatan videolar paylaşacak olan gençler arasından seçilenlere; hayallerini gerçekleştirmeleri için maddi destek sağlanacak. Projenin ana jürisinde, sanat kategorisinde oyuncu Serenay Sarıkaya ve Günseli Kato yer alıyor.

Bu kadar kıymetli bir projenin içinde yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten projenin ana juri üyesi oyuncu Serenay Sarıkaya “Bir şampuan markasının yüzü olarak böyle bir proje için bana teklif geldiğinde hiç düşünmeden evet dedim ben 15 yaşından beri bu sektörün içindeyim ve kendimi gerçekleştirmeye çalışırken karşılaştığım bütün zorluklarda hep bir desteğe ve ‘merak etme ben buradayım’ cümlesini duymaya ihtiyacım oldu. Şanslıydım ki annem böyle bir kadındı ve bana hep destek oldu. O destek daha büyük bir inançla yaptığınız işe sarılarak sizi motive ediyor ve bu yolda daha güçlü bir şekilde yürümenize sebep oluyor. Bu nedenle de gençlere; “gelin biz buradayız” demek de benim için çok çok çok kıymetli. Dilerim ki önlerine çıkan tüm engelleri aşan, kalıpları kıran gençlerin hikayelerini keşfederiz hep birlikte. Ülkemiz adına böyle bir projeye dahil olmaktan dolayı çok mutluyum.” Projeye katılan konuklara birer sertifika verildi.

Sarıkaya, program sonrası soruları cevaplamak için gazetecilerin karşısına geçti. Sarıkaya, Kerem Bürsin ile ayrılıklarını muhabirlere fırsat vermeden "Bugünün anlamı benim için çok büyük başka konuyla alakalı konuşmayacağım" dedi.

 

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