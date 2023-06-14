Serenay Sarıkaya: Eee, ne var bunda?

"EEE, NE VAR BUNDA?"



Gazeteciler ünlü oyuncuya, eski aşkı Umut Evirgen'in ayrılığın ardından kendisinin eğlenirken çekilen bir fotoğrafına, "Hak etti" yorumunu yapmasını hatırlattı. Serenay Sarıkaya, bu soruya, "Eee... Ne var bunda?" demekle yetindi.