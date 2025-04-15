Serenay Sarıkaya ile Mert Demir ayrılmamış

Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in bir süre birlikte görünmemeleri halinde 'Ayrıldılar' söylentilerinin çıkması artık doğal bir durum haline dönüştü.

Birkaç ay önce; uzun zamandır birlikte görünmemelerinden dolayı 'Ayrıldılar' şeklindeki söylentiler ayyuka çıkmıştı. Sarıkaya ile Demir'in birlikteliklerinin devam ettiği yurt dışından dönüşte, havaalanında görüntülenmeleriyle ortaya çıkmıştı.Serenay Sarıkaya ile Mert Demir, o günden sonra yine uzun süre birlikte görüntülenmedi. 'Ayrıldılar' söylentisi, bir kez daha ayyuka çıktı. Hatta Mert Demir'in imaj değişikliğine gitmesi Sarıkaya ile ayrıldığına bile yoruldu.

Ayrılık söylentilerinin doğru olmadığının gözler önüne serildiği yer yine havaalanı oldu. Serenay Sarıkaya ile Mert Demir, Londra'dan dönüşte bir yolcu tarafından öpüşürken görüntülendi.