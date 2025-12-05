Habertürk
        Haberler Magazin Serenay Sarıkaya'nın güneş gözlükleri dikkat çekti - Magazin haberleri

        Serenay Sarıkaya'nın güneş gözlükleri dikkat çekti

        Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Oyuncunun taktığı güneş gözlükleri ise takipçilerinin dikkatini çekti

        Giriş: 05.12.2025 - 19:52 Güncelleme: 05.12.2025 - 19:52
        Gözlükleri dikkat çekti
        Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, son sosyal medya paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Bir otomobilde kaydettiği kısa videoyu takipçileriyle paylaşan Sarıkaya, taktığı iddialı güneş gözlüğü de hayranlarının dikkatini çeken detaylar arasında yer aldı.

        #serenay sarıkaya
