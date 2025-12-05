Serenay Sarıkaya'nın güneş gözlükleri dikkat çekti
Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Oyuncunun taktığı güneş gözlükleri ise takipçilerinin dikkatini çekti
Giriş: 05.12.2025 - 19:52 Güncelleme: 05.12.2025 - 19:52
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, son sosyal medya paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Bir otomobilde kaydettiği kısa videoyu takipçileriyle paylaşan Sarıkaya, taktığı iddialı güneş gözlüğü de hayranlarının dikkatini çeken detaylar arasında yer aldı.
