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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Bellona Kayserispor Sergej Jakirovic: Maçın adamı Uğurcan Çakır - Bellona Kayserispor Haberleri

        Sergej Jakirovic: Maçın adamı Uğurcan Çakır

        Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, 0-0 berabere kaldıkları Trabzonspor maçının yaptığı açıklamada, "Trabzonspor'un kalecisi maçın adamıydı" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2025 - 19:12 Güncelleme: 01.02.2025 - 19:12
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        "Maçın adamı Uğurcan Çakır"
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        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan Kayserispor'un yeni teknik direktörü Sergej Jakirovic, karşılaşmayı değerlendirdi.

        "MAÇIN ADAMI UĞURCAN ÇAKIR"

        Jakirovic, "Takımımı tebrik etmek istiyorum. Bugün çok iyi oynadık. Çok iyi mücadele gösterdik. 3 gündür takımla birlikteydik ve büyük bir enerji gördük. Bu enerjiyi takım çok iyi sahaya yansıttı. Taktiksel plana uydular. Çok önemli bir rakibe karşı oynadık ve oldukça gol fırsatı yakaladık ama değerlendiremedik. Trabzonspor'un kalecisi maçın adamıydı diyebilirim. Bu şekilde oynamaya devam etmemiz gerekiyor." diye konuştu.

        Jakirovic, maçtan önce yardımcısının maçtan sonra ise kendisinin flaş röportaj alanına gelip konuşması ve bu durumun Türkiye'de yaygın olmadığına yönelik hatırlatmanın ardından, "Kendisi UEFA'nın pro lisans kursuna katılacak. Böyle olduğunu bilmiyordum. Bir dahaki sefere bunu değiştiririz. Bir hoca olarak böyle fırsatları vermeyi seviyorum." yanıtını verdi.

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