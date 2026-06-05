Sergen Şehitoğlu’nun yeni sergisi Çatallanan Yollar açıldı

Sanatorium, Sergen Şehitoğlu’nun “Çatallanan Yollar” başlıklı kişisel sergisini izleyiciyle buluşturdu. Adını Jorge Luis Borges’in “Yolları Çatallanan Bahçe” adlı hikâyesinden alan sergi; sürekli seçimler, çıkışsız yollar ve sonsuz tekrarlar üzerinden kurgulanan bir labirent modeli aracılığıyla, içinde yaşadığımız dünyanın yapısal dinamiklerini odağına alıyor.

Bireyin görünmez sistemler içindeki konumunu sorgulayan sergi, bu düşünsel çerçeveyi merkezine yerleştirdiği labirent kurgusu üzerinden görünür kılıyor. Labirent; gözetim, yönlendirilmiş seçimler ve kaçışsızlık gibi günümüz varoluş koşullarına dair güçlü çağrışımlar üretirken, izleyiciyi bu sistemin işleyişiyle doğrudan yüzleşmeye davet ediyor. Mekânsal düzen, çıkış noktaları, çıkmaz sokaklar ve sonsuz döngüler aracılığıyla belirli bir algoritmik zorunluluğun sonucu olarak şekilleniyor. Bu yapı içerisinde her yol, önceden tanımlanmış değişkenlerin bir çıktısı olarak ortaya çıkarken; izleyici, sistemin dışında değil, doğrudan içinde konumlanıyor.

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René Descartes’ın analitik geometri yaklaşımından ilhamla geliştirilen proje, matematiği estetik bir formdan çok bir sistem ve süreç olarak ele alıyor. Satranç tahtasını andıran ızgara düzeni üzerinden koordinat sisteminin mekânsal bir karşılığı kurulurken, matematiksel fonksiyonlar bu zemin üzerinde işleyerek dinamik bir yapı oluşturuyor.

Şehitoğlu, matematiksel bir formu fiziksel bir mekâna dönüştürerek, soyut bir sistemin somut karşılığını üretiyor. Koşulları önceden belirlenmiş 64x64 boyutlu bir komşuluk matrisine dayanan bu yapı, katı bir düzenin ifadesi olmanın ötesinde, kendi kurallarına göre işleyen kapalı bir sistem olarak var oluyor. Bu bağlamda matematik, temsiliyetten sıyrılmış, kendi kendine yeterli bir ifade biçimi olarak konumlanıyor. Sergide yer alan 17 dakikalık video ise bu kapalı sistemin dışına, dış dünyanın akışına yöneliyor. Labirentin soyut ve matematiksel yapısıyla karşıtlık kuran video, bireyin dış dünyayla kurduğu ilişkiyi düşünceler, duygular ve içsel yönelimler üzerinden ele alıyor.

Tarihsel olarak karmaşıklık, kaos ya da çıkış arayışı gibi anlamlarla ilişkilendirilen labirent, bu sergide hem matematiksel bir sistem; hem de bireyin dış dünyayla kurduğu duygusal ve zihinsel ilişkinin açık bir modeli olarak ele alınıyor. Çıkmaz sokaklar, sonsuz döngüler ve çatallanan yollar, yapının doğrusal olmayan doğasını görünür kılarken, bireyin düşünce akışını, kararsızlıklarını, tekrar eden zihinsel süreçlerini ve yön arayışlarını da çağrıştırıyor.

Sergi kapsamında metal yerleştirmeler, büyük ölçekli fotoğraf baskıları ve tek kanallı video çalışmaları bir araya gelirken; matematiksel bir yapının fiziksel ve mekânsal karşılığının nasıl bir sanatsal dile dönüşebileceği araştırılıyor. Şehitoğlu’nun üretimi matematiği sanatsal bir estetikten bağımsız bir özne olarak konumlandırıyor ve bu formel yapının fiziki ve mekânsal tezahürlerinin günümüz dünyasıyla kurduğu beklenmedik yankıları açığa çıkarıyor.

Çatallanan Yollar sergisi 18 Temmuz 2026 tarihlerine kadar ziyaret edilebilir.