Sergen Yalçın: Beşiktaş, Kasımpaşa'yı yenemeyecek kadro mu?

Trendyol Süper Lig'in 10. hafta karşılaşmasında deplasmanda Kasımpaşa'yla 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

"FUTBOL ANLAMINDA KÖTÜ OYNADIK"

Üzüldük tabii... Golle başladık, güzel başladık, peşine penaltı. Güzel bir gece olacak gibi görünürken takım klasik sıkıntılarını tekrar yaşadı. Topu rakibe verdik. Rakibin üzerimize gelmesine müsaade ettik. Futbol anlamında kötü oynadık. Çok fazla bir şey üretmedik. Ancak, altıpasın içerisinde atamadığımız 3-4 top var. Olmayınca olmuyor bazen. Rahat geçecek bir maçtan beraberlikle ayrıldık.

"OLMAYINCA OLMUYOR BAZEN"

Söylenecek bir şey yok. Klasik sorunları yaşıyoruz. Çok çalışıyoruz, çözmeye çalışıyor, toplantılar yapıyoruz, taktik antrenmanlar yapıyoruz ama çözebildiğimiz bu kadar. Olmayınca olmuyor bazen. Çok çalışıyoruz, çözmeye çalışıyor, toplantılar yapıyoruz, taktik antrenmanlar yapıyoruz ama çözebildiğimiz bu kadar.