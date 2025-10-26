Sergen Yalçın: Beşiktaş, Kasımpaşa'yı yenemeyecek kadro mu?
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, beraberliğin ardından açıklamalarda bulundu.
"FUTBOL ANLAMINDA KÖTÜ OYNADIK"
Üzüldük tabii... Golle başladık, güzel başladık, peşine penaltı. Güzel bir gece olacak gibi görünürken takım klasik sıkıntılarını tekrar yaşadı. Topu rakibe verdik. Rakibin üzerimize gelmesine müsaade ettik. Futbol anlamında kötü oynadık. Çok fazla bir şey üretmedik. Ancak, altıpasın içerisinde atamadığımız 3-4 top var. Olmayınca olmuyor bazen. Rahat geçecek bir maçtan beraberlikle ayrıldık.
"OLMAYINCA OLMUYOR BAZEN"
Söylenecek bir şey yok. Klasik sorunları yaşıyoruz. Çok çalışıyoruz, çözmeye çalışıyor, toplantılar yapıyoruz, taktik antrenmanlar yapıyoruz ama çözebildiğimiz bu kadar. Olmayınca olmuyor bazen. Çok çalışıyoruz, çözmeye çalışıyor, toplantılar yapıyoruz, taktik antrenmanlar yapıyoruz ama çözebildiğimiz bu kadar.
"F.BAHÇE MAÇINDA GÖRECEĞİZ"
Beşiktaş, taraftarın camiası. Taraftarımız tabii ki mutlu değil. Tepkilerini gösteriyorlar doğal olarak. Daha fazla mücadele, daha fazla karakter ve maçları kazanmamızı bekliyorlar. Beşiktaş'ta bu bugünün sorunu değil, 4-5 senenin sorunu. Artık maksimuma vurmuş durumda. Taraftar tepki gösterecek tabii ki. Ben de 'sabırlı olmaları gerektiğini, zamana ihtiyaç olduğunu, birkaç günde çözülemeyeceğini, plan program yaptığımızı' söyledim. Ben mevcut durumu en doğru şekilde anlatıyorum. Ben oraya kadar gittim, 'Benden istediğiniz bir şey varsa söyleyin' dedim. Onlar daha fazla mücadele istediler. Oyuncularımız da bunu yapmaya gayret gösteriyorlar. Çok da iyi grafik çizmiyoruz. Taraftarımız da mutlu değil. Takım bu pozisyondaysa taraftar mutlu olmaz. Önümüzde uzun bir süreç var. Ben anlattım durumu. Gerisini Fenerbahçe maçında göreceğiz. Orada daha sağlam duran, daha ruhla oynayan, daha enerjik bir Beşiktaş yaratmaya çalışacağız.
"BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA'YI YENEMEYECEK KADRO MU?"
Beşiktaş'ın kadrosu, Fenerbahçe ve Galatasaray ile yarışır mı bu ayrı konu. Galatasaray'ın kalitesi belli, Fenerbahçe'nin kadrosu geniş. Trabzonspor genç, yetenekli, potansiyelli grup oluşturdu. Beşiktaş şu Kasımpaşa'ya 5. dakikada öne geçip yenemeyecek bir kadro mu? Gençlerbirliği'ne karşı öne geçip kazanamayacak bir kadro mu? Galatasaray 10 kişi kalmış, en önemli oyuncusu atılmış, diğeri sakatlanmış, bu kadar baskı yiyecek bir kadro mu? Beşiktaş'ın kadrosu Göztepe, Gaziantep'ten de mi kötü? Burak Yılmaz, sıfır puanla aldı, durumu ortada. Bu kadar kadro kalitesi, oyun kalitesi konuşuyoruz.