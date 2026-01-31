Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        Sergen Yalçın'dan 4 değişiklik!

        Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile sahasında karşılaşan Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, ligde Eyüpspor ile oynanan son maça göre 4 değişikliğe gitti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 21:04 Güncelleme: 31.01.2026 - 21:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sergen Yalçın'dan 4 değişiklik!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, ligin 19. haftasında Eyüpspor ile deplasmanda oynanan ve 2-2 sona eren maça göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı.

        Savunmanın sağında Taylan Bulut'u yedek soyunduran 53 yaşındaki teknik direktör, formayı Gökhan Sazdağı'na teslim etti. Sergen Yalçın, orta sahada Kartal Kayra Yılmaz'ın yerine ise Salih Uçan'ı görevlendirdi.

        Yalçın, geçen hafta santrfor bölgesinde şans verdiği El Bilal Toure'yi sol açıkta görevlendirirken, Jota Silva ise kulübe yer aldı. Karşılaşmada en ileri uçta ise Mustafa Erhan Hekimoğlu görev yaptı.

        Deneyimli çalıştırıcı, Eyüpspor karşısında ilk 11'de yer alan Milot Rashica'nın yerine de Cengiz Ünder'i sahaya sürdü.

        REKLAM

        YASİN ÖZCAN VE ASLLANI KADRODA

        Beşiktaş'ın yeni transferleri Yasin Özcan ve Kristjan Asllani, Konyaspor maçı kadrosunda yer aldı.

        Teknik direktör Sergen Yalçın, iki yeni isme de yedek kulübesinde yer verdi.

        Yasin Özcan ve Asllani, karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında şans bulması durumunda ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek.

        NDIDI'YE BAŞSAĞLIĞI MESAJI

        Karşılaşmadan önce Beşiktaş'ın Nijeryalı futbolcusu Wilfred Ndidi'nin vefat eden babası Sunday Ndidi unutulmadı.

        Statta yapılan anonsta trafik kazasında hayatını kaybeden Sunday Ndidi için siyah-beyazlı oyuncu, ailesi ve yakınlarına başsağlığında bulunuldu.

        6 ŞUBAT UNUTULMADI

        6 Şubat 2023 yılında merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilde yıkıcı izler bırakan deprem unutulmadı.

        Beşiktaşlı futbolcular, karşılaşmadan önce ısınma bölümüne "6 Şubat: Unutmadık! Önlem al, Hayatta kal" pankartıyla çıktı.

        NDIDI 5 MAÇ SONRA KADRODA

        Beşiktaş'ın Nijeryalı futbolcusu Wilfred Ndidi, 5 karşılaşma sonra kadroda yer aldı.

        REKLAM

        Siyah-beyazlı futbolcu, Nijerya Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda yer aldıktan sonra turnuvanın bitişinde İstanbul'a dönmüş ancak yaşadığı sakatlıktan dolayı forma giyememişti.

        Ndidi, bu süreçte Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ve Ankara Keçiörengücü ile Süper Lig'de Çaykur Rizespor, Kayserispor ve Eyüpspor maçlarında formasından uzak kaldı.

        MUSTAFA ERHAN HEKİMOĞLU BU SEZON İLK KEZ 11'DE

        Beşiktaş'ın genç santrforu Mustafa Erhan Hekimoğlu, bu sezon ilk kez 11'de şans buldu.

        Siyah-beyazlı formayı bu sezon 6 kez giyen 18 yaşındaki futbolcu, Konyaspor karşısında ilk kez 11'de görev yaptı.

        İLK 11 ANONSUNA ISLIK

        Beşiktaşlı taraftarlar, karşılaşmadan önce maç kadrosunun anonsu sırasında ıslıklı protestoda bulundu.

        Futbolcu isimlerinin anonsunun yapıldığı sırada bazı taraftarlar oyunculara destek verirken, bazı futbolseverler ise ıslıkla protesto etti.

        YÖNETİME TEPKİ

        Beşiktaş-Konyaspor karşılaşmasından önce siyah-beyazlı tribünler, kulüp yönetimini protesto etti.

        Tüpraş Stadı'nda tribünde yer alan Beşiktaşlı taraftarlar, "Yönetim istifa" şeklinde tempo tuttu.

        SERGEN YALÇIN'A DESTEK

        Beşiktaş taraftarı, karşılaşmadan dakikalar önce teknik direktör Sergen Yalçın'ı tribüne davet ederek destek verdi.

        Sergen Yalçın ise siyah-beyazlı taraftarların desteğine karşılık tribünleri selamladı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        3 çocuğunu öldüren babaya, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet aldığı karar duruşmasında hakimden tepki

        3 çocuğunu öldüren babaya, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet aldığı karar duruşmasında hakimden tepki

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        Pezeşkiyan: Halka karşı davranış biçimimiz değişmeli
        Pezeşkiyan: Halka karşı davranış biçimimiz değişmeli
        AKOM'dan flaş uyarı! 4 Şubat'a kadar sürecek!
        AKOM'dan flaş uyarı! 4 Şubat'a kadar sürecek!
        İran'da patlama: Yetkililerden açıklama geldi
        İran'da patlama: Yetkililerden açıklama geldi
        Sağanak yağış batıda hayatı felç etti
        Sağanak yağış batıda hayatı felç etti
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        Vasiyeti ortaya çıktı
        Vasiyeti ortaya çıktı
        Lookman'dan kötü haber!
        Lookman'dan kötü haber!
        Suça sürüklenen çocuklar ve Rojin Kabaiş açıklaması
        Suça sürüklenen çocuklar ve Rojin Kabaiş açıklaması
        Sesi duyan yakınları balkona koştu! Acı manzara
        Sesi duyan yakınları balkona koştu! Acı manzara
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Alın teri mi, soyadı mı?
        Alın teri mi, soyadı mı?