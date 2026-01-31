Sergen Yalçın'dan 4 değişiklik!

Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, ligin 19. haftasında Eyüpspor ile deplasmanda oynanan ve 2-2 sona eren maça göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı.

Savunmanın sağında Taylan Bulut'u yedek soyunduran 53 yaşındaki teknik direktör, formayı Gökhan Sazdağı'na teslim etti. Sergen Yalçın, orta sahada Kartal Kayra Yılmaz'ın yerine ise Salih Uçan'ı görevlendirdi.

Yalçın, geçen hafta santrfor bölgesinde şans verdiği El Bilal Toure'yi sol açıkta görevlendirirken, Jota Silva ise kulübe yer aldı. Karşılaşmada en ileri uçta ise Mustafa Erhan Hekimoğlu görev yaptı.

Deneyimli çalıştırıcı, Eyüpspor karşısında ilk 11'de yer alan Milot Rashica'nın yerine de Cengiz Ünder'i sahaya sürdü.

YASİN ÖZCAN VE ASLLANI KADRODA

Beşiktaş'ın yeni transferleri Yasin Özcan ve Kristjan Asllani, Konyaspor maçı kadrosunda yer aldı.

Teknik direktör Sergen Yalçın, iki yeni isme de yedek kulübesinde yer verdi.

Yasin Özcan ve Asllani, karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında şans bulması durumunda ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek.

NDIDI'YE BAŞSAĞLIĞI MESAJI Karşılaşmadan önce Beşiktaş'ın Nijeryalı futbolcusu Wilfred Ndidi'nin vefat eden babası Sunday Ndidi unutulmadı. Statta yapılan anonsta trafik kazasında hayatını kaybeden Sunday Ndidi için siyah-beyazlı oyuncu, ailesi ve yakınlarına başsağlığında bulunuldu. 6 ŞUBAT UNUTULMADI 6 Şubat 2023 yılında merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilde yıkıcı izler bırakan deprem unutulmadı. Beşiktaşlı futbolcular, karşılaşmadan önce ısınma bölümüne "6 Şubat: Unutmadık! Önlem al, Hayatta kal" pankartıyla çıktı. NDIDI 5 MAÇ SONRA KADRODA Beşiktaş'ın Nijeryalı futbolcusu Wilfred Ndidi, 5 karşılaşma sonra kadroda yer aldı. REKLAM Siyah-beyazlı futbolcu, Nijerya Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda yer aldıktan sonra turnuvanın bitişinde İstanbul'a dönmüş ancak yaşadığı sakatlıktan dolayı forma giyememişti. Ndidi, bu süreçte Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ve Ankara Keçiörengücü ile Süper Lig'de Çaykur Rizespor, Kayserispor ve Eyüpspor maçlarında formasından uzak kaldı.

MUSTAFA ERHAN HEKİMOĞLU BU SEZON İLK KEZ 11'DE Beşiktaş'ın genç santrforu Mustafa Erhan Hekimoğlu, bu sezon ilk kez 11'de şans buldu. Siyah-beyazlı formayı bu sezon 6 kez giyen 18 yaşındaki futbolcu, Konyaspor karşısında ilk kez 11'de görev yaptı. İLK 11 ANONSUNA ISLIK Beşiktaşlı taraftarlar, karşılaşmadan önce maç kadrosunun anonsu sırasında ıslıklı protestoda bulundu. Futbolcu isimlerinin anonsunun yapıldığı sırada bazı taraftarlar oyunculara destek verirken, bazı futbolseverler ise ıslıkla protesto etti. YÖNETİME TEPKİ Beşiktaş-Konyaspor karşılaşmasından önce siyah-beyazlı tribünler, kulüp yönetimini protesto etti. Tüpraş Stadı'nda tribünde yer alan Beşiktaşlı taraftarlar, "Yönetim istifa" şeklinde tempo tuttu.