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Sergen Yalçın'dan Cenk Tosun'a övgüler!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği'ni 3-0 yendikleri karşılaşmada aldıkları 3 puanın önemine vurgu yaptı.

Sergen Yalçın'dan Cenk Tosun'a övgüler!

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Yalçın, şampiyonluk yolundaki rakiplerinin bu haftayı kayıpsız geçtiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Tabii ki kazanmak istiyorduk. Ankara deplasmanları her zaman zordur. Hava şartlarına baktığınızda ikinci yarı elverişli bir hava yoktu. Kazanmak bugün önemliydi. Hem kupa hem lig iki ağır müsabaka oynayarak geldik. Oyuncularımız biraz yorgunlar. Ağır maçlar oynuyoruz. Çok mücadele ediyorlar, doğal olarak bazı performanslar değişiyor. İşler yolunda gittiği zaman mutlu oluyoruz. İşimize daha fazla sarılma ihtiyacı duyuyoruz. Hedefte olan üç takım var. Zevkli bir mücadele önümüzdeki haftalarda bizi bekliyor."

Oyuna sonradan girip 2 gol atan oyuncusu Cenk Tosun'u da öven Yalçın, "Cenk önemli bir oyuncu. Premier Lig'den geldi, kalitesi belli. Bugün onun için de iyi bir gün oldu. Camiasına dönüşünü iki golle taçlandırdı. O da önümüzdeki süreçte bize yardımcı olacak. Sezon sonu da önemli bir Avrupa Şampiyonası var. Elimizden geldiğince Cenk'i oraya da hazırlamaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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