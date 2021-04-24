Süper Lig’in 37. haftasında Hes Kablo Kayserispor’u konuk eden Beşiktaş, Ghezzal ve N’Koudou’nun golleriyle sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrılırken Teknik Direktör Sergen Yalçın karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Kazandıkları için mutlu olduklarını söyleyerek sözlerine başlayan Yalçın, “2 haftadır kazanamıyorduk, bugün galip gelerek moralimiz yerine geldi. Oyuna baktığımızda sahada mücadele eden, kazanmak için her şeyi yapan 11 tane aslan gibi oyuncumuz vardı. Formanın hakkını herkes elinden geldiğince fazlasıyla vermeye çalışıyor. Bugün alınan sonuçtan ve oyundan memnunuz. Oyunculara teşekkür ediyorum. Çok fazla maç trafiği var ve çok çabuk şekilde Çarşamba günü oynanacak olan maça konsantre olmaya çalışacağız” dedi.

“HAKEMLERİN KIRMIZI KARTI YOK MU?”

Karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır hakkında da konuşan Sergen Yalçın, “Beşiktaş’ın maçlarında hakemlerin ceplerinde kırmızı kartı yok mu? Çok merak ediyoruz. İkinci sarıdan atılması gereken oyuncular neden atılmıyor. Bunun cevabı verilsin, eğer biz yanlış bir şey söylersek çıkıp özür dileriz. 4. hakem, maçın hakemini uyarıp ‘ikinci sarı kart’ diyor. Ama Şampiyonlar Ligi’nde Avrupa’da maç yöneten Cüneyt hocamız, bu oyuncuyu atmıyor. Bizim maçlarda rakip oyuncular neden atılmıyor, bunu MHK ve federasyona camia olarak soruyoruz. Özellikle bu sorunun cevabını merak ediyorum. Algı yapan yorumcu arkadaşlara da soruyorum, bu pozisyonları da konuşun” ifadelerini kullandı.

“KONUŞMAYALIM DA GELECEĞİMİZİ Mİ PERİŞAN EDELİM?”

Hakemlere olan tepkisini yineleyen Sergen Yalçın, “Beşiktaş forması giyen 11 kişi sahaya çıkıyorsa eksik yok demektir. Ankaragücü maçında iki penaltıdan 2 gol yedik. Bana göre ikisi de penaltı değil. İlkinde adam Welinton’a ayağını takıyor düşüyor. İkincisinde de pozisyon dışarıda başlıyor. Bu pozisyonlarda VAR’ın devreye girmesi gerekmiyor mu? Bizim aleyhimize olunca her şey devreye giriyor. Cüneyt hoca sürekli yan toplara faul çalıyor. UEFA’nın en gözde hakemlerinden birisi, nasıl ikinci sarı karttan birini atamaz oyundan. Halil Umut Meler’i üst üste ikinci maçımıza verdiler, Kasımpaşa karşısında penaltıyı vermiyor, ikinci sarı kartı vermiyor. Dirsekler sarı kart değil mi? Faul veriyorsan göstermek zorundasın kartı. Bu kuralı ben koymadım, bu kural federasyonun kuralı. Benim oyuncularıma direkt çıkarıyorsun kartları. 50 metreden görmediğin pozisyonda benim kalecimi oyundan atıyorsun ama 4. hakemin uyardığı pozisyonda oyuncuyu atmıyorsun. Bunu nasıl anlayacağız. Kurallar mı değişti, birinin bunu anlatması lazım. Bu şekilde çözemeyiz. Bir takıma bu kadar sıkıntı yaşatılmaz. Şampiyonluğa gidiyoruz ama bıktık bunları yaşamaktan. ‘Hoca çok konuşuyor’ diyorlar. Ne yapalım geleceğimizi mi perişan edelim? Hedefimiz var, rakiplerimiz var ve hepsine de başarılar diliyorum. Onlarla bir derdimiz yok. Kartları bizim oyunculara gösteriyorsun, rakiplere neden göstermiyorsun. İnceleyin pozisyonları. Bu şekilde devam etmez, sonra bu konuşmalar 100 kat yukarıya çıkar, şimdiden söylüyorum” diyerek devam etti.

“NE İLE İLGİLİ KONUŞALIM BURAYA GELİP, OYUNUN PARÇASI MI OLALIM?”

Şampiyonluk yarışının son haftaya kadar sürmesinin kendileri adına problem olmayacağını ifade eden Sergen Yalçın, “Son haftaya kadar sürsün şampiyonluk yarışı, bizim için sorun yok. Bizim derdimiz bu değil, bizim derdimiz yaşadığımız sorunlar. Zaten 7 tane oyuncumuz yok, kulübede oyuna sokacak oyuncu yok. Sürekli aynı şeyi söylemek istemiyorum ama yaşadıklarımızı da anlatmak zorundayız. Her maç puan kaybedip şampiyonluğu mu kaybedelim. Konuştuğumuz zaman ‘hakemle ilgili konuşuyor’ diyorlar. Ne ile konuşalım buraya gelip, oyunun parçası mı olalım?” açıklamasında bulundu. Son olarak Çaykur Rizespor maçı öncesinde eksik olan isimlerle ilgili soruyu yanıtlayan Yalçın, “Kim olmazsa olmasın, bizim için fark etmez artık. Kimin olup olmadığı önemli değil, kimin ne oynadığı önemli. Oyuncularımız bugünkü gibi mücadele ederse sorun yok. Welinton ve Atiba dönecek, belki Larin de dönecek. Ama Necip ve Rosier yok, yani değişen bir durum yok. Ben bunları bahane olarak anlatmıyorum, benim için sorun değil bunlar. Benim için maç oynanırken olanlar problem. Eksik varsa var, biz olanla çıkar oynarız. Her maçta atılması gereken adamlar atılmıyor, penaltılar çalınmıyor. Benim oyuncularım sürekli sarı kart görüyor, sürekli yan toptan faul çalıyorlar. Ne yapmamız gerekiyor bizim, burada ne konuşmamız gerekiyor?” diyerek sözlerini tamamladı.