Sergen Yalçın: Rakibe göre plan yaptık!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

"RAKİBE GÖRE PLAN YAPTIK"

Derbiler zordur. Yıllarca futbolcu ve antrenör olarak oynadık. Atmosferi, aşamaları çok iyi biliyoruz. Bugün oyun şeklimiz; rakibi planlayarak bir oyun belirlemeye çalıştık. Güçlü, iyi takımla oynuyoruz. Ona göre önlemler almaya çalıştık. Bu derbilerde ikili mücadeleler, ikinci toplar, temaslar, belli başlı parametreler önemli. Oyundan ondan sonra... O işlere çalıştık. Bireysel toplantılar yaptık. Rakibe göre plan yaptık.