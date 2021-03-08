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Sergen Yalçın, "Savaşacağız" dedi ve liderliği kaptı

Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray'ın Sivasspor'la 2-2 berabere kalmasının ardından haftayı lider kapattı! Siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın'ın Antalyaspor maçının ardından yaptığı "Savaşacağız" açıklamasının ardından 5 maçta 15 puan topladı

Sergen Yalçın,

Süper Lig’de Beşiktaş fırtınası esiyor. Siyah-beyazlılar, Gaziantep FK’yı sahasında 2-1 mağlup ederek puanını 60 yaptı ve liderlik koltuğuna oturdu. Ligin en golcü takımı olan Kara Kartal, son dönemde savunmasıyla da dikkat çekiyor.

İlk yarıyı lider kapatan ancak sezonun ikinci yarısına Trabzonspor mağlubiyetiyle başlayan siyah-beyazlılar, ardından da Antalyaspor deplasmanından 1-1’lik beraberlikle dönmüştü. 2 maçta yaşanan 5 puanlık kayıp sonrası konuşan Teknik Direktör Sergen Yalçın ‘Bizim savaşımız yeni başlıyor. Savaşmaya devam edeceğiz’ ifadelerini kullanmıştı.

Yalçın’ın bu sözlerinin ardından çıktığı 5 maçta da rakiplerini mağlup eden Beşiktaş, rakip filelere 10 gol atarken, kalesinde ise yalnızca 1 gol gördü. Konyaspor’u 1-0, Gençlerbirliği’ni 3-0, Denizlispor’u 3-0, Yeni Malatyaspor’u 1-0 ve Gaziantep FK’yı da 2-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, tek golü önceki akşam oynanan mücadelede penaltıdan yedi.

RÖVANŞLARI ALDI!

Sezona kötü bir giriş yapan Beşiktaş, ligin ilk haftalarında Konyaspor, Gençlerbirliği ve Gaziantep FK karşısında aldığı mağlubiyetlerle alt sıralara gerilemişti.Beşiktaş bu periyotta ilk yarıda mağlup olduğu rakiplerinden de rövanşı aldı. 3. haftada Konya deplasmanında 4-1 mağlup olan siyah-beyazlılar, 4. haftada da Gençlerbirliği’ne evinde 1-0 kaybetmişti.

Kara Kartal, ligin ikinci yarısında ise sahasında uzun süre 10 kişi oynadığı maçta Konyaspor’u 1-0, deplasmanda da Gençlerbirliği’ni 3-0’la geçti. İlk yarıda 3-1 kaybettiği Gaziantep FK karşısında da üstün bir oyunla 2-1 kazanan Sergen Yalçın’ın öğrencileri, puanını 60’a yükseltip zirveye çıkarken, Gaziantep FK’dan da rövanşı almış oldu.

YILDIZLARI COŞUYOR!

Liderliğe tırmanan Beşiktaş’ın yıldızları farkını ortaya koymaya devam ediyor. Gaziantep FK karşısında 2 gol atarak galibiyeti getiren isim olan Vincent Aboubakar, gol sayısını da 15’e yükseltti. Aboubakar’ın ilk golünde asisti yapan Ghezzal da ligdeki 11. asistine imza atarak, bu alanda zirvedeki yerini korudu. Gaziantep FK mücadelesinde 15 ve 72. dakikalarda fileleri havalandıran Kamerunlu golcü, ligdeki gol sayısını 15’e çıkarırken, 18 golü bulunan Boupendza’yla arasındaki farkı da 3’e indirdi.

Aboubakar’ın ligde 4 de asisti bulunuyor. Bu sezon 19 gole direkt katkı yapan golcü oyuncu, bu alanda Süper Lig’in lideri durumunda. Aboubakar’ın ikinci golünün asistini yapan Larin de bu sezonki asist sayısını 4’e çıkardı. Ligde 13 golü bulunan Kanadalı oyuncu, toplamda 17 gole direkt etki etti.

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