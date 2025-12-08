Serhan Onat ile Merve Küsmenoğlu nişanlandı

Serhan Onat, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Merve Küsmenoğlu ile birlikteliğini resmileştirmek için ilk adımı attı.

Serhan Onat, nisan ayında evlilik teklifinde bulunduğu Merve Küsmenoğlu ile nişanlandı.

Serhan Onat ile Merve Küsmenoğlu, aile fertleri ve yakın arkadaşlarının bulunduğu sade bir tören ile nişanlandı.

Serhan Onat ile Merve Küsmenoğlu, yüzükleri taktıktan sonra arkadaşlarıyla birlikte mutlu günlerini kutladı.