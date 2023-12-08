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        Haberler Kültür-Sanat Fotoğraf Serhat Akavcı’dan '3. Sayfa Masalları'

        Serhat Akavcı’dan '3. Sayfa Masalları'

        Serhat Akavcı'nın sözlü/yazılı anlatıları odağına alan fotoğraf, video, heykel işlerinin yer aldığı '3. Sayfa Masalları' başlıklı kişisel sergisi 3 Şubat'a kadar Labirent Sanat'ta sanatseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2023 - 10:28 Güncelleme: 08.12.2023 - 10:28
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        Serhat Akavcı'dan '3. Sayfa Masalları'
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        Serhat Akavcı’nın “3. Sayfa Masalları” başlıklı kişisel sergisi Labirent Sanat'ta açıldı. “3. Sayfa Masalları” sergisi hepimizin aşina olduğu masallarda kullanılan arketipsel motifler ve semboller üzerinden kendimizi anlamaya davet ediyor. Masallardaki patolojik unsurları mercek altına alan işler kaygı verici, sınır deneyimler üzerinden ortak benliğimizdeki karanlık yönleri keşfetmeye çalışıyor.

        Efsane ve mit gibi sözlü kültürün ürünü olan masal kahramanlarını, rafine edilmiş resimli kitaplardan, Disney’in çizgi filmlerinden, kahramanların oyuncaklarından hatta Hollywood sinemasından tanıyan bir kuşak için masalların sadece sihirli, mutluluk veren ve ışıltılı bir dünyası olduğu yanılsamasına düşülebilir; fakat masalların aynı zamanda en derin endişelerimizi gün yüzüne çıkaran karanlık, dehşet verici, korku dolu bir tarafı da vardır.

        “3. Sayfa Masalları” başlığı altında Labirent Sanat’ta biraraya getirilen işlerin oluşum süreci de Serhat Akavcı’nın masalların tehlikeli, tekinsiz diyarını keşfetmesi ve sorgulamasıyla başlıyor.

        “3. Sayfa Masalları” sergisi, hemen hepimizin aşina olduğu ya da bildiği; Hansel ve Gretel, Pamuk Prenses, Kibritçi Kız, Rapunzel, Bin Derili, Kırmızı Başlıklı Kız ve Sindirella masallarını Grimm Kardeşlerin 19. yüzyılın ilk yarısında masal anlatıcılarından derlediği, anlatının tüm katmanlarının yer aldığı dipnotlarla yayınladığı ve görece daha orijinal varyasyonlarıyla birlikte okuyucuya sunulduğu kitabı ölçü alınarak şekillendi. Bu tercihin sebebi, masallarda yıllar içinde gözlemlenen değişim ve dönüşümün izini, sergilenen işlere yansıtabilmek ve izleyiciye masalların anlatıla geldiği tarihleri arasında katmanlı bir okuma ve karşılaştırma imkanı sunabilmekti.

        Serhat Akavcı
        Serhat Akavcı

        Sergi adını gazetelerde okuduğumuz üçüncü sayfa haberleri ile masallardaki patolojik unsurların içeriksel benzerliğinden/yakınlığından alıyor. Masallardaki zamanın ve mekanın belirsizliği, karakterlerin doğa üstü güçleri, görünüşleri, kahramanların anlatının içinde fiziksel özelliklerinin tüm yönleriyle verilmemesi, sihir, büyü gibi birçok unsur masalların gerçek yaşamla bağının olmadığı hissini yaratsa bile, anlatanın hayal gücünü besleyen kaynağın bu dünya olması bir noktada yakınlıklar kurmamızı kaçınılmaz hale getirir.

        Serhat Akavcı’nın “3. Sayfa Masalları” başlıklı kişisel sergisi 3 Şubat 2024 tarihine kadar Labirent Sanat’ta ziyaret edilebilir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Serhat Akavcı
        #3. Sayfa Masalları
        #Labirent Sanat
        #fotoğraf
        #resim
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