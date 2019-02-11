Çukur'un Uluç'u Serhat Özcan kimdir? Soruları bu akşam Çukur severler tarafından en sık merak edilen konulardan biri oldu. Adrenalin tavan yaptığı yeni bölümde Uluç karakteri ile dengeler değişecek. Peki, Çukur'da Uluç karakterini canlandıran Serhat Özcan nereli ve kaç yaşında? İşte ayrıntılar...



ÇUKUR'UN ULUÇ'U SERHAT ÖZCAN KİMDİR NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?



Serhat Özcan, 8 Ağustos 1961 tarihinde Sinop, Durağan'da doğmuştur. Aslen Boyabat'lıdır. Tam adı Serhat Süha Özcan'dır. Babası astsubaydır. 4 kardeşi vardır. Tiyatrocu Reha Özcan (d.1965) kardeşidir. Gemlik lisesinden 1979 yılında mezun oldu. 1984 yılında İstanbul Belediye Konservatuarında okurken askere alındı.

Serhat Özcan, tiyatro hayatına 1978 yılında amatör olarak BalıkesirHalk Eğitim'in tiyatro kurslarında başladı. Bir dönem Altay'da ve Karagümrük'de top oynadı, muavinlik, garsonluk gibi birçok işte çalıştı. Y.K.Bank Çocuk Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu, Ferhan Şensoy'un Nöbetçi Tiyatro'su, İstanbul Belediye Konservatuarı derken 1995 yılında Beşiktaş Kültür Merkezi tiyatrolarında çalıştı

1995 - 2006 yılları arasında "Bir Demet Tiyatro" adlı dizide (Berkant (Tribüşon)/Midyat) rolünü canlandırırken; Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ,Olgun Şimşek, Birsu Demir, Zerrin Sümer, Erdal Tosun, Deniz Özerman, Altan Erkekli, Volkan Saraçoğlu, Şebnem Sönmez, Sinan Bengier, Neslihan Yeldan, Özge Özberk, Ayberk Atilla, Caner Alkaya, Pelin Körmükçü, Settar Tanrıöğen, Engin Günaydın, Binnur Kaya, Ersin Korkut ile birlikte rol aldı.

2004-2007 yılları arasında yönetmenliğini Serdar Akar'ın yaptığı "Cennet Mahallesi" adlı dizide Müjdat Gezen, Melek Baykal, Özkan Uğur, Alişan,Çağla Şikel, Zeki Alasya, Aylin Kabasakal, Buket Dereoğlu, Levent Tülek,Ümit Yesin, Şeyla Halis, Erol Günaydın, Ayten Erman, Selin Altay, Serhan Arslan, Zihni Göktay, Sümer Tilmaç ile birlikte rol aldı.

Yayla Sanat Merkezi'nde kendi yazdığı "Sustuklarımı Biriktirdim" adlı tek kişilik komedi oyununu sahneledi. Oyunuyla aynı adı taşıyan bir kitap yazdı. Serhat Özcan, kendisinin yazıp oynadığı tek kişilik gösteri "Son Kişot" adlı oyununu senelerce sahneledi.

2012 yılında başrolünde Erdal Özyağcılar'ın oynadığı "2 Yaka Bir İsmail" adlı dizide Şair Niyazi rolünü canlandırdı.

2013 yılında Şafak Sezer, Aydemir Akbaş ve Hande Ataizi'nin de rol aldığı "Altındağlı" adlı dizide oynadı.

2014 yılında "Seni Seviyorum Adamım" adlı sinema filminde Gizem Karaca,Barış Kılıç, Ayşen Gruda, Asuman Dabak ile beraber oynadı.

Serhat Özcan, 1988 yılında İlknur Özgenel ile evlendi. Hazal (8d.1989) adında bir kızı vardır. 1995 yılında boşandı. Aynı eşi İlknur Özgenel ile 2005 yılında tekrar evlendi.

2015 yılında "Kalbim Ege'de Kaldı" adlı dizide rol aldı. Kanal D'de oynayan, yapımcılığını Limon Film'in üstlendiği, yönetmenliği Ömer Uğur ve Eray Koçak'ın yaptığı, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı, oyuncu kadrosundaAlper Saldıran, Oya Unustası, Eren Hacısalihoğlu, Celile Toyon, Şerif Erol,Aslı Omağ, Şebnem Doğruer, Serhat Özcan, Süha Çağrıcı, Nehir Akkoç,Lemi Filozof, Neşem Akhan , Yeliz Akkaya , Selin İleri, Özge Sarıtaş, Leyla Göksün, Onur Özaydın, Ceylin Yüksek, Yağız Yeşiltepe, Atilla Karagöz,Deniz Yağcı, Yiğit Pembe, Yiğit Gültekin bulunmaktadır.

Filmleri ve Dizileri :

2015 - Kalbim Ege'de Kaldı (Ali Kürük) (TV Dizisi)

2015 - Eski Sevgiliyi Unutmanın 10 Yolu (Feridun) (Sinema Filmi)

2014 - Çalsın Sazlar (Sinema Filmi)

2014 - Ulan İstanbul (Talip Bey) (TV Dizisi)

2014 - Seni Seviyorum Adamım (Nuri) (Sinema Filmi)

2014 - Rüzgarla Bir (Sinema Filmi)

2014 - Bizum Hoca (Sinema Filmi)

2014 - Bana Artık Hicran De (TV Dizisi)

2013 - Sana Bir Sır Vereceğim (TV Dizisi)

2013 - Meryem (Alman Mahmut) (Sinema Filmi)

2013 - Benimle Oynar mısın? (Şarkı Söyleyen Adam) (Sinema Filmi)

2013 - Altındağlı (TV Dizisi)

2012 - Suskunlar (TV Dizisi)

2012 - 2 Yaka Bir İsmail (Şair Niyazi) (TV Dizisi)

2012 - Öyle Bir Geçer Zaman ki 3. Sezon (TV Dizisi)

2011 - Tövbeler Tövbesi (Gültekin Kama) (TV Dizisi)

2010 - Çakıl Taşları (Melih) (TV Dizisi)

2010 - Yahşi Cazibe (Medeni) (TV Dizisi)

2009 - Zoraki Başkan (Ragıp) (TV Dizisi)

2009 - Kanal-İ-zasyon (Atilla Abi) (Sinema Filmi)

2008 - Dedektif Biraderler (Atilla Birgen) (TV Dizisi)

2008 - 2009 Benim Annem Bir Melek (Tankut) (TV Dizisi)

2007 - Gönül Salıncağı (TV Dizisi)

1995 - 2006 - Bir Demet Tiyatro (Tirbuşon/Berkant/Midyat) (TV Dizisi)

2005 - Pamuk Prenses 2 (Mümtaz) (Kısa Film)

2004-2007 - Cennet Mahallesi (Selim Erdağı) (TV Dizisi)

2003 - Sevdim Seni Bir Kere (TV Dizisi)

2003 - Lise Defteri (Sefa) (TV Dizisi)

2002 - Pembe Patikler (Nasip) (TV Dizisi)

2000 - Vizontele (Engin) (Sinema Filmi)

2000 - Güneş Yanıkları (Akif) (TV Dizisi)

1995 - 2006 - Bir Demet Tiyatro (Tirbuşon/Berkant/Midyat) (TV Dizisi)

1994 - Kaygısızlar (Seslendirme) (TV Dizisi)

1993 - Zapping Ailesi (TV Dizisi)

1993 - Süper Baba (Zabıta Vahdettin) (TV Dizisi)

1986 - Müfreze (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

1986 - Davacı (Sinema Filmi)