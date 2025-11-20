Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Şerif Sezer: Yazılan rakamlar abartılıyor

        Şerif Sezer: Yazılan rakamlar abartılıyor

        Şerif Sezer, meslektaşı Bilge Şen'in; "81 yaşındayım, hâlâ çalışıyorum. Yukarıdakiler 2 milyon lira alırken biz 5 - 6 bin lira alıyoruz" sözleri hakkında konuştu; "Kimin ne aldığını bilmiyorum. Yazılan çizilen rakamların da doğru olduğunu düşünmüyorum, abartıyorlar"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2025 - 08:14 Güncelleme: 20.11.2025 - 08:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        "O paralar abartılıyor"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Şerif Sezer, Musiki Eğitim Vakfı'nın düzenlediği etkinlikte objektiflere yansıdı. Etkinlikte keyifli anlar yaşayan Sezer, klasik Türk müziğine olan yakınlığını, "Musikiyle aram iyidir. Ben gerçekten klasik Türk müziğini, alaturkayı çok severim. Bütün şarkıları bildiğimi söyleyebilirim. Burada olmaktan mutluyum" sözleriyle dile getirdi.

        "YAZILAN RAKAMLAR ABARTILIYOR"

        Bilge Şen'in, eski oyuncuların projelerde düşük ücret aldığı yönündeki açıklamalarının hatırlatılması üzerine Şerif Sezer; "Kimin ne aldığını bilmiyorum. Yazılan, çizilen rakamların da doğru olduğunu düşünmüyorum, abartıyorlar. Yeni oyuncular da kazanabiliyorsa kazansınlar, helal olsun" dedi.

        REKLAM

        "İYİ YAPILAN HER İŞ KUTSALDIR"

        "Oyunculuk kutsal bir meslek midir?" sorusuna ise usta oyuncu şu karşılığı verdi; "Hakkıyla yapılan her iş kutsaldır bence. Kim neyi iyi yapıyorsa, kimin kalbine birazcık dokunduysak, onu bir parça dertlerinden uzaklaştırıp bir an yaşattıysak ne mutlu… İyi yapılan her iş kutsaldır."

        "İKİ SANİYEYLE KURTULDUK"

        Geçtiğimiz aylarda geçirdiği trafik kazasını anlatan Şerif Sezer, olayın ne kadar büyük bir tehlikeyle atlatıldığını şu sözlerle aktardı: Allah'tan bir şey olmadı ama olabilirdi. Saniyelerle atlattık. İki saniye sonra karşılaşsaydık ölebilirdik. Karşıdan gelen araç refüjü aşıp önüme düştü."

        REKLAM

        "EŞİMİN KÜÇÜK KIRIKLARI VARDI"

        Şerif Sezer, kazanın ardından otomobile binerken bir tedirginlik yaşayıp yaşamadığı sorulması üzerine; "Başlarda biraz vardı, şimdi atlattım. Kaza geçirmek kötü bir şey; insan o anda ne yapacağını bilemiyor. Direksiyonda ben vardım, eşimde ufak kırıklar oldu. Şu an iyi. Milyonda bir olacak bir olasılıktı o kaza" ifadelerini kullandı.

        Usta oyuncu, kazanın nazardan kaynaklanmış olabileceği yönündeki soruya ise "Yok canım... Adam içmişti. Akşamüstü direksiyon hâkimiyetini kaybedip önüme düştü. Bu nazar değil, alkollüydü" yanıtını verdi.

        Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
        Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #şerif sezer
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Koca değil suç makinesi... 20'nci suçu Firdevs oldu!
        Koca değil suç makinesi... 20'nci suçu Firdevs oldu!
        Yargıtay’dan işçiyi sevindiren karar
        Yargıtay’dan işçiyi sevindiren karar
        “Yapay zeka balonu” endişesi bitti mi?
        “Yapay zeka balonu” endişesi bitti mi?
        Lodos ve sıcaklık uyarısı
        Lodos ve sıcaklık uyarısı
        A Milli Takım basamak atladı!
        A Milli Takım basamak atladı!
        Musk'tan Trump'a teşekkür
        Musk'tan Trump'a teşekkür
        Avrupa'da kadınlar için zorunlu askerlik neden yaygınlaşıyor?
        Avrupa'da kadınlar için zorunlu askerlik neden yaygınlaşıyor?
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        Pay repo risk yaratır mı?
        Pay repo risk yaratır mı?
        Papağanlar insanlar gibi konuşmayı nasıl başarıyor?
        Papağanlar insanlar gibi konuşmayı nasıl başarıyor?
        Trump imzaladı: Epstein dosyaları açıklanacak
        Trump imzaladı: Epstein dosyaları açıklanacak
        Dev transferlerin perde arkasını anlattı!
        Dev transferlerin perde arkasını anlattı!
        Makas atan alkollü sürücü, 6 aylık bebeğin ölümüne neden oldu
        Makas atan alkollü sürücü, 6 aylık bebeğin ölümüne neden oldu
        "Can acıtan beraberlik"
        "Can acıtan beraberlik"
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Tedesco'dan Mourinho ve Sane sözleri!
        Tedesco'dan Mourinho ve Sane sözleri!
        Engelli kızını pompalı tüfekle öldürüp intihar etti
        Engelli kızını pompalı tüfekle öldürüp intihar etti
        Diyarbakır'da zincirleme kaza!
        Diyarbakır'da zincirleme kaza!
        Fatih’te iki zehirlenme vakası daha!
        Fatih’te iki zehirlenme vakası daha!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!