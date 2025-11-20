Şerif Sezer: Yazılan rakamlar abartılıyor

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Şerif Sezer, Musiki Eğitim Vakfı'nın düzenlediği etkinlikte objektiflere yansıdı. Etkinlikte keyifli anlar yaşayan Sezer, klasik Türk müziğine olan yakınlığını, "Musikiyle aram iyidir. Ben gerçekten klasik Türk müziğini, alaturkayı çok severim. Bütün şarkıları bildiğimi söyleyebilirim. Burada olmaktan mutluyum" sözleriyle dile getirdi.

"YAZILAN RAKAMLAR ABARTILIYOR"

Bilge Şen'in, eski oyuncuların projelerde düşük ücret aldığı yönündeki açıklamalarının hatırlatılması üzerine Şerif Sezer; "Kimin ne aldığını bilmiyorum. Yazılan, çizilen rakamların da doğru olduğunu düşünmüyorum, abartıyorlar. Yeni oyuncular da kazanabiliyorsa kazansınlar, helal olsun" dedi.

"İYİ YAPILAN HER İŞ KUTSALDIR"

"Oyunculuk kutsal bir meslek midir?" sorusuna ise usta oyuncu şu karşılığı verdi; "Hakkıyla yapılan her iş kutsaldır bence. Kim neyi iyi yapıyorsa, kimin kalbine birazcık dokunduysak, onu bir parça dertlerinden uzaklaştırıp bir an yaşattıysak ne mutlu… İyi yapılan her iş kutsaldır."

"İKİ SANİYEYLE KURTULDUK"

Geçtiğimiz aylarda geçirdiği trafik kazasını anlatan Şerif Sezer, olayın ne kadar büyük bir tehlikeyle atlatıldığını şu sözlerle aktardı: Allah'tan bir şey olmadı ama olabilirdi. Saniyelerle atlattık. İki saniye sonra karşılaşsaydık ölebilirdik. Karşıdan gelen araç refüjü aşıp önüme düştü."