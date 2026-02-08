Serik Belediyespor - Iğdır FK: 1-3 (MAÇ SONUCU)
Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında konuk olduğu Serik Belediyespor'u Tsunami, Atakan Çankaya ve Gianni Bruno'nun golleriyle 3-1 mağlup etti.
Giriş: 08.02.2026 - 16:44 Güncelleme: 08.02.2026 - 16:44
Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Iğdır FK, deplasmanda Serik Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.
Doğu Anadolu temsilcisine üç puanı getiren golleri 6'da Tsunami, 45'te Atakan Çankaya ve 86'da Gianni Bruno kaydetti.
Serik'in tek golü 67'de Selim Dilli'den geldi.
