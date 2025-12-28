Serik Spor: 1 - Boluspor: 4 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Boluspor, Serik Spor'u deplasmanda 4-1 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Serik Spor, Boluspor'u konuk etti. Serik İsmail Oğan Stadyumu'nda oynanan maçı Boluspor 4-1 kazandı.
Boluspor'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Alexander Martynov(KK.), 35. dakikada Doğan Davas, 69. dakikada Florent Hasani ve 90+3'te Barış Alıcı kaydetti. Serik Spor'un tek golü 13. dakikada Erhan Çelenk'ten geldi.
Ev sahibi ekip, Şeref Özcan'ın 62. dakikada gördüğü kırmızı kart sebebiyle mücadelenin geri kalanında 10 kişi ile mücadele etti.
Bu sonuçla birlikte Boluspor ligdeki puanını 29'ye çıkardı. Serik Spor ise 26 puanda kaldı.
Boluspor, gelecek hafta Vanspor FK deplasmanına gidecek. Serik Spor ise sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak.