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Serinlemek için sulama kanalına giren Ömer kayboldu

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, arkadaşlarıyla birlikte sulama kanalına giren 14 yaşındaki Ömer Yokuş suda kayboldu

Serinlemek için sulama kanalına giren Ömer kayboldu
DHA

Olay, saat 15.00 sıralarında Acarlar Mahallesi'nde DSİ'ye ait sulama kanalında meydana geldi. Havanın sıcak olmasından dolayı Ömer Yokuş, 2 arkadaşıyla sulama kanalına yüzmeye gitti. Sulama kanalının etrafında kesik olan tel örgüden içeriye giren çocuklar, kanalda yüzmeye başladı. Ömer Yokuş'un bir anda suda kaybolduğunu gören 2 arkadaşı, yakınlarına haber verdi. Olay yerine gelen yakınları, Yokuş'u suda bulamayınca itfaiye ve polise ihbarda bulundu.

Olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekiplerinin yanı sıra İncirliova Belediyesine ait iş makinesi geldi. Sulama kanalının önce kapakları açılarak su seviyesinin düşmesi beklendi. Bu sırada suda kaybolan çocuğun yakınları da kendi imkanlarıyla aramayı sürdürdü. İş makinesiyle kanalın etrafı açılarak suyun boşalması sağlandı. Olayı duyan mahalle halkı ise sulama kanalının etrafına yığıldı. Ömer Yokuş'un arama çalışmalarının devam edeceği ve Bodrum'dan Su Altı Dalgıç Polis Ekibinin geleceği belirtildi.

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