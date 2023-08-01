Serinleten lezzet: Hem sağlıklı hem kolay ev yapımı dondurma tarifi!

Dışarıdan dondurma almak yerine evde sağlıklı, organik ve daha lezzetli olan kendi dondurmanızı yapmaya ne dersiniz? Kolayca hazırlanan bu dondurmayla bol kalsiyum alırken damaklarınız tatlanacak. İşte kolay ev yapımı dondurma tarifleri…

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ÇİKOLATALI DONDURMA TARİFİ

Malzemeler

2 su bardağı çiğ krema

3 yemek kaşığı tepeleme kakao

1 paket bitter çikolata

1 su bardağı süt

1 bardağa yakın toz şeker ya da bal

1/2 tatlı kaşığı vanilya özütü

1 paket toz vanilin

Yapılışı: Kremanın yarısını kakao ile birlikte karıştırarak orta boy bir tencerede ısıtın. Kaynama noktasına gelir gelmez ocağın altını kısın ve 30 saniye kaynadıktan sonra ateşten hemen alıp çikolataları ekleyin. Pürüzsüz olana dek karıştırın. Kremanın kalan yarısını da ekleyin. Orta boy bir tencereye süt ve şekeri (ya da balı) koyun. Isındıktan sonra vanilya ve kremalı çikolatalı sosunu ekleyin. Karışımı bir kabın içerisine boşaltın.Karışımı tamamen soğuduktan sonra bir kalıba döküp buzluğa kaldırın ve yarım saatte bir çıkartıp bir çatalla hızlıca karıştırmak suretiyle dondurun. Ardından tamamen donunca kaselere servis edin. Ev yapımı çikolatalı dondurmanız hazır!