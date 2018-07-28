Cadde'nin haberine göre, alışveriş merkezine ayrı ayrı gelen Serkan Çayoğlu ve Ozan Ağaç, alışveriş turu sırasında karşılaşarak beraber kahve içip sohbet etti.

Bir kafede mola veren ikili, daha sonra ayrılarak alışverişlerine kaldıkları yerden devam etti.

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