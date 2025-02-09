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        Haberler Magazin Serkay Tütüncü'den, Zeynep Bastık'a: İyi ki hayatımdasın - Magazin haberleri

        Serkay Tütüncü'den, Zeynep Bastık'a: İyi ki hayatımdasın

        34'üncü yaş gününü sevgilisi Zeynep Bastık ile kutlayan Serkay Tütüncü, aşka gelip romantik bir paylaşım yaptı; "İyi ki hayatımdasın"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2025 - 00:08 Güncelleme: 09.02.2025 - 00:09
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        "İyi ki hayatımdasın"
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        Oyuncu Serkay Tütüncü, 34'üncü yaş gününü sevgilisi Zeynep Bastık ve yakın arkadaşlarıyla birlikte kutladı. Doğum gününde aşka gelen Tütüncü, sosyal medya hesabından romantik bir paylaşım yaptı.

        Tütüncü, geçtiğimiz yıl Zeynep Bastık ile aşk yaşamaya başlamıştı. O günden bu yana ilişkileri devam eden ünlü şarkıcı, sevgilisinin yeni yaşını; "İyi ki doğdun sevgilim. Benim şarkım da sensin" sözleriyle kutladı.

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        Doğum gününde duygularını dile getiren Tütüncü, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı, "Fotoğraflarda olmayan ama dün gece yanımda olan herkese çok kalp. Doğum günü kutlama anksiyeteme topla tüfekle giden sevgilim… Seni çok seviyorum. İyi ki hayatımdasın"

        Bastık ise sevgilisinin bu sözlerine aynı romantiklikte yanıt vererek, "Bütün dünya bugünü kutlayacak, bana ne" dedi.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Serkay Tütüncü
        #Zeynep Bastık
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