Serpil Sarı kimdir? Serpil Sarı kaç yaşında? Soruları İbo Show'a konuk olmasının ardından merak edilmeye başlandı. İzleyiciler ise Serpil Sarı ile ilgili tüm bilgileri sorguluyor. İşte Serpil Sarı hakkında merak edilenler...
SERPİL SARI KİMDİR?
Serpil Sarı, 4 Mart 1976 tarihinde İstanbul'un Bakırköy ilçesinde dünyaya geldi. Küçük yaşlardan itibaren müzikle ilgilenen Serpil Sarı, henüz 12 yaşında ilk albümünü çıkartmıştır.
2003 yılında İbrahim Tatlıses'in vokalistliğine başlayan şarkıcı, Tecelli, Misafir, Öldüm Öldüm isimlerinde 3 albüm yayınladı. İbo Show'un eski bölümlerinde şarkılar seslendirmiştir.
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