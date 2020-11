Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Cengiz Bozkurt...

14 yılda rol aldığı filmlerine ve dizilerine bakacak olursak eve pek uğramamış.

SHOW TV'nin cumartesi akşamları saat 20'de yayınlanan fenomen dizisi 'Kuzey Yıldızı - İlk Aşk', son yıllarda en çok kamera karşısına geçen oyunculardan biri olan Cengiz Bozkurt ile izlenmesi daha da keyifli hale geldi.

Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, Ersoy Güler'in yönetmeni olduğu 'Kuzey Yıldızı - İlk Aşk'ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşıyor. Dizide Toygan Avanoğlu, Cengiz Bozkurt, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan ve Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Cengiz Bozkurt, aslında bir mühendis.

ODTÜ'deki öğrenimi sırasında üniversitenin tiyatro grubuna katıldı.

Katılış o katılış.

Her ne kadar mühendislik bölümünü isteyerek yazmış olsa da oyunculuktan daha çok keyif alacağına, daha mutlu ve verimli olacağına inanarak dümenini tiyatro sahnelerine doğru kırdı. Mezun olduktan sonra tiyatronun merkezi Londra'ya giden Cengiz Bozkurt, Goldsmiths University of London'un medya ve iletişim bölümünde televizyon ve sinema üzerine öğrenim gördükten sonra belgeseller ve kısa filmler yönetti.

Londra'da tanıştığı Mehmet Ergen ile birlikte Arcola Theatre adlı tiyatronun kurucuları arasında yer alan Cengiz Bozkurt, 2000'de babasının tedavisi sırasında yanında olma amacıyla Türkiye'ye geldi.

Günümüzde Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni olan Mehmet Ergen de o dönemlerde Türkiye'ye dönerek tiyatro oyunları yönetmeye başladı. Ergen, 2003'te Kent Oyuncuları'ndan aldığı teklifle 'Inishmorelu Yüzbaşı'yı sahnelemek için hazırlıklara başladı. Mehmet Ergen, Cengiz Bozkurt'un o sıralarda Türkiye'de olmasından dolayı İngiltere'den yol arkadaşına oyun için teklifte bulundu.

'Inishmorelu Yüzbaşı'nda rol almaya başladıktan sonra sinema ve TV sektörü Cengiz Bozkurt'u keşfetti.

Ardı ardına gelen tekliflerin sonucunda Cengiz Bozkurt, Türkiye'de kalmaya karar verdi. Sinema filmleri ve TV dizilerinde kamera karşısına geçen, tiyatro oyunlarında sahneye çıkan Bozkurt, aynı zamanda 'Kumarbazın Seçimi' adlı oyunun yönetmenliğini yaptı.

Cengiz Bozkurt, 'Kavşak' ile Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, 'Ailecek Şaşkınız' ile de Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde ödüle layık görüldü.

'Kuzey Yıldızı - İlk Aşk'ta 'Cevher Kadıoğlu'nu canlandıran Cengiz Bozkurt, Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın sorularını cevapladı.

'Kuzey Yıldızı - İlk Aşk'ın kadrosuna dahil olma sürecini anlatabilir misiniz? Dizinin hangi özellikleri, teklifi kabul etmenizde rol oynadı?

Yaz aylarında 'Gençliğim Eyvah' adlı Süreç Film'in işini yaparken 2'den 6'ncı bölüme kadar aynı şirketin işi olan 'Kuzey Yıldızı' dizisinin yönetmeni Ersoy Güler destek olmak amacıyla bizim diziyi çekmişti. Daha önce de çalışmak isteyip bir türlü denk getirememiştik. Hem Süreç Film ile hem kendisiyle gelişen sinerji sayesinde ben de projeye dahil oldum. Ersoy bana yazın dizi çekerken böyle bir Almancı amcayı anlatmıştı zaten. Komedi olması, hem de şirketle ve yönetmenle geliştirdiğimiz olumlu enerji, halihazırda beğenilen, cumartesi akşamlarına damga vuran bir dizi olması ve oyuncu kadrosunu tanıyıp, bilmem teklifi kabul etmemde önemli rol oynadı.

Canlandırdığınız 'Cevher Kadıoğlu' karakterini analiz edebilir misiniz?

Almanya'dan gelen sert ama bir o kadar da eğlenceli, komik, paraya zaafı olan, temizlik takıntılı, olayların ve insanların dikine dikine giden bir Karadenizli. Bir türlü huyu huyuna suyu suyuna uyan bir eş, bir sevgili bulamamaktan muzdarip.

Fenomen bir dizide daha rol almak size neler hissettiriyor?

Buradaki arkadaşların hemen hepsi kariyerlerinde bir yerlere gelmiş ya da çok iyi çıkış yakalamış genç oyuncular. Çok da iyi bir teknik ekibimiz var. Hepimiz sahilde aynı otelde kalıyoruz. Ordu çok güzel bir şehir. İnsanları da inanılmaz misafirperver ve güler yüzlü. Yabancısı olmadığım Karadeniz insanı. İyi hissettiriyor insana bunların hepsi.

Mühendislik öğrenimi görürken ne oldu da dümeni oyunculuğa kırdınız? Oyunculuğun hangi yönleri size cazip geldi?

ODTÜ Fizik'te okurken bir ilanın peşinden gidip kendini keşfedenlerdenim. Tiyatro topluluğuna katılıp sahneye çıktığım an hep orada olmam gerektiğini anlamıştım. Gerisi, bugüne kadar gelen bildiğiniz yolculuk.

Mühendislik öğreniminin oyunculuğa katkıları nelerdir?

Yeri gelir analitik bakarsınız olaylara ve onun sarmallarına, yeri gelir minimal ve rasyonel bu bakış, sizin her şeyi kuş bakışı görmenizi sağlar ve yardımcı olur olay ve karakter çözümlemelerinizde.

Mesleğiniz adına edindiğiniz en önemli öğreti nedir?

Hayatta her karakterin zamanın ruhunda kendine has, biricik bir yolculuk yaşadığı ve her olayın çoklu perspektifi olduğu gerçeği.

Hayat adına edindiğiniz en önemli öğreti nedir?

Dünyayı döndüren hayal gücüdür.

Babanızın rahatsızlığı nedeniyle zorunlu olarak döndüğünüz Türkiye'de ödüllere uzanan bir kariyer elde edeceğinizi öngörmüş müydünüz? Tekrar Londra'ya dönmüş olsaydınız nasıl bir kariyere sahip olacağınızı hiç tahayyül ettiniz mi?

Başta kalmaya niyetim yoktu ama sonrasında 2000'de onun öncülüğünde Londra'daArcola Tiyatrosu'nu beraber kurduğumuz, yakın dostum, iş arkadaşım Mehmet Ergen'e 2004'te Kenter Tiyatrosu tarafından yapılan "Bir oyun çevirip, yönetin" teklifi hem Mehmet'in hem de benim memleketimizdeki yolculuğumuzu başlattı. Mehmet, şu anda Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni. Ben de bildiğiniz gibi önce oyunlarla başlayıp sonra dizi ve sinema filmlerine uzanan bir kariyerim oldu. 35 yıllık oyunculuk ve yönetmenlik kariyerimin ilk 21 yılı sadece tiyatro sahnelerinde geçti.

Mesleğiniz ve hayatla ilgili dertlerinizi ne ölçüde dert olmaktan çıkarabildiniz?

Mesleğim sayesinde kendime ve hayata dair birçok derdi dert olmaktan çıkarırken başka dertlerin sahibi oldum. Karakterlerin içinde kurmaca ama hayata bizatihi değen projelerde yer almak hep farklı zamanlarda ve mekânlarda gezinmeyi seven özgür ruhumu çok iyi besledi. İnanılmaz yetenekli oyuncu yönetmen ve yapımcılarla çalıştım ama sektör içi sorunlar ve insan ilişkileri beni bir o kadar hayal kırıklığına uğrattı. Oyunculuktan önce çelikten bir disipline ve psikolojik donanıma ihtiyacınız var bu sektörün içinde var olmak istiyorsanız.

Geriye dönüp baktığınızda hangi konular için 'Dert etmeye değmezmiş' ve ‘Bunu neden dert etmemişim ki. Yazık olmuş' dersiniz?

Kıymet verdiğiniz insanların sizin hakkınızda düşündüklerine tabi ki önem verirsiniz ama tüm ahalinin düşüncesini önemsemek sizi siz olmadığınız bir yere götürebilir. Fazla kasmamak lazım işin özü, yeter ki durduğunuz yerde sağlam durun, siz, aileniz ve dostlarınızla yaşayacağınız şu kısacık ömürde. Geriye kalan şeyler aşk, sevgi, sağlıklı kalmak ve neşeden geçer. Gerisi teferruattır.

Dışarıdan bakan biri olsanız, Cengiz Bozkurt'un alamet-i farikasının ne olduğunu söyleyebilirsiniz?

Sahiciliği, şeffaflığı derim herhalde.