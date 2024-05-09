Sertab Erener'in 21 yıl sonra Eurovision heyecanı
2003'te 'Everyway That I Can' adlı şarkıyla katıldığı Eurovision Şarkı Yarışması'nda ülkemize birincilik getiren Sertab Erener, bu akşamki ikinci yarı finalde konuk şarkıcı olarak sahneye çıkacak. Erener, sahnede giyeceği kıyafeti paylaştı
Sertab Erener, 2003'te Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nda ülkemizi 'Everyway That I Can' adlı şarkıyla temsil etmiş, birinci olmuştu.
Sertab Erener, o dönem Eurovision'da birinci olması üzerine Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üstün Hizmet Madalyası'na da layık görülmüştü.
Sertab Erener, bu yıl İsveç'in başkenti Malmö'de 11 Mayıs'ta düzenlenecek olan Eurovision Şarkı Yarışması'nın bu akşamki ikinci yarı finalinde sahneye konuk şarkıcı olarak çıkarak 'Everyway That I Can'i seslendirecek.
Sertab Erener, sahnede giyeceği kıyafeti, sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.
Sertab Erener'in bu akşam için sarı renkli, siyah transparan kol detayları olan bir elbise giymeyi tercih etti.
Sertab Erener, sevenlerine; "21 yıl sonra tekrar buluşalım mı?" sözleriyle seslendi.