Servis bekleyen işçilere çarptı! 2'sini altına aldı!

Denizli'de kaza, sabah saatlerinde Pamukkale ilçesine bağlı İncilipınar Mahallesi Antalya Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; seyir halinde olan SUV araç, iddiaya göre kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpmamak için manevra yaptı.

DURAĞA DALDI, 4 İŞÇİYİ SÜRÜKLEDİ

İHA'da yer alan habere göre kontrol çıkan araç, yoğun sağındaki Ulus taksi durağına daldı. Süratli bir şekilde sabah işe gitmek için servis bekleyen işçilere çarpan araç, 4 kişiyi sürüklemeye başladı.

2 YARALI ARACIN ALTINDA KALDI

Yaralılardan 1’i çocuk 2 kişi çevreye savrulurken; bir yaralı araç ile taksi durağının duvarı arasında sıkıştı. Aracın tekerleri altında sıkışan ve vücudunda kırıklar oluşan yaralının feryatları yürekleri dağladı.