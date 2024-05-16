Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Servis bekleyen işçilere çarptı! 2'sini altına aldı!

        Servis bekleyen işçilere çarptı! 2'sini altına aldı!

        Denizli'de, kontrolden çıkan SUV araç, taksi durağına dalıp işe gitmek için servis bekleyen işçilere çaptı. Aracın tekerleri arasında ve duvar ile arasında sıkışan yaralıların feryatları yürekleri dağladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 10:25 Güncelleme: 16.05.2024 - 10:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        İşçilere çarptı! 2'sini altına aldı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Denizli'de kaza, sabah saatlerinde Pamukkale ilçesine bağlı İncilipınar Mahallesi Antalya Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; seyir halinde olan SUV araç, iddiaya göre kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpmamak için manevra yaptı.

        DURAĞA DALDI, 4 İŞÇİYİ SÜRÜKLEDİ

        İHA'da yer alan habere göre kontrol çıkan araç, yoğun sağındaki Ulus taksi durağına daldı. Süratli bir şekilde sabah işe gitmek için servis bekleyen işçilere çarpan araç, 4 kişiyi sürüklemeye başladı.

        2 YARALI ARACIN ALTINDA KALDI

        Yaralılardan 1’i çocuk 2 kişi çevreye savrulurken; bir yaralı araç ile taksi durağının duvarı arasında sıkıştı. Aracın tekerleri altında sıkışan ve vücudunda kırıklar oluşan yaralının feryatları yürekleri dağladı.

        REKLAM

        SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTILAR

        Yaralılara ilk müdahaleyi taksi durağında çalışan şoförler yaptı. Yaralıların imdadına koşan taksiciler, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Yaralılara müdahale eden sağlık görevlileri ve şoförler, bir taraftan da onları sakinleştirmeye çalıştı.

        HASTANEYE KALDIRILDILAR

        Aracın altında kurtarılan yaralılar, ambulanslarla bölgedeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Denizli
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da 4 katlı binada patlama!
        İstanbul'da 4 katlı binada patlama!
        Geldi, vurdu, yürüyerek uzaklaştı! Soğukkanlı katil!
        Geldi, vurdu, yürüyerek uzaklaştı! Soğukkanlı katil!
        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 gözaltı daha!
        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 gözaltı daha!
        Cimbom'un korktuğu başına geldi!
        Cimbom'un korktuğu başına geldi!
        Türkiye'de her 3 yetişkinden biri tansiyon hastası
        Türkiye'de her 3 yetişkinden biri tansiyon hastası
        Üniversiteli motokurye Ata Emre Akman'ın öldürülmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
        Üniversiteli motokurye Ata Emre Akman'ın öldürülmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
        Fenerbahçe'ye Portekiz'den golcü!
        Fenerbahçe'ye Portekiz'den golcü!
        Fransa'nın özerk bölgesinde OHAL ilan edildi
        Fransa'nın özerk bölgesinde OHAL ilan edildi
        Meteoroloji'den kritik açıklama! Yurdun yarısında yağış var!
        Meteoroloji'den kritik açıklama! Yurdun yarısında yağış var!
        Bakan Uraloğlu'ndan otoyol ve köprü geçiş ücretine ilişkin açıklama
        Bakan Uraloğlu'ndan otoyol ve köprü geçiş ücretine ilişkin açıklama
        Part time çalışanların tazminat hakkı
        Part time çalışanların tazminat hakkı
        Rus lider Putin Çin'de
        Rus lider Putin Çin'de
        Slovakya Başbakanına suikast girişimi: Durumu nasıl?
        Slovakya Başbakanına suikast girişimi: Durumu nasıl?
        Genel sağlığın temeli o organda! Bu meyve ve sebzeleri yiyor musunuz?
        Genel sağlığın temeli o organda! Bu meyve ve sebzeleri yiyor musunuz?
        "Türkiye dünyada 4 kritik bölgede önemli güce sahip"
        "Türkiye dünyada 4 kritik bölgede önemli güce sahip"
        Düğün yine ertelendi
        Düğün yine ertelendi
        "Sezon sonunda birçok şeyi açıklayacağım!"
        "Sezon sonunda birçok şeyi açıklayacağım!"
        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı
        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı
        3,5 sent hedefi ne zaman?
        3,5 sent hedefi ne zaman?
        Bana manikürcünü söyle sana kim olduğunu söyleyeyim
        Bana manikürcünü söyle sana kim olduğunu söyleyeyim