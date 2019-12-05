Rahim Ak rak@cyh.com.tr

Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Yiğit Çağlayan, yaptıkları tüketici harcamalarına 2019’da bakıldığında yaklaşık olarak 2,3 trilyon TL’lik harcamanın yüzde 41’inin kredi kartıyla gerçekleştiğini söyledi.

Geçen sene bu oranın yüzde 38 olarak gerçekleştiğini ifade eden Çağlayan, "Dolayısıyla iyi yönde artan bir trend mevcut. Peki %41 iyi bir oran mıdır? Öncelikle,kart demek sadece kredi kartı demek değildir ve %41’inde kredi kartı olduğunu düşünürsek bu tarafa odaklanarak nakitsiz topluma erişemeyiz. Banka kartına baktığımızda ise nüfusun yüzde 63’ünde banka kartı bulunduğunu görüyor.Ancak alışverişlere baktığımızda banka kartlarının yeterli kullanılmadığı görülüyor. Bu demek oluyor ki banka kartları alışverişte kullanılmaya başlanırsa nakitsiz topluma ulaşabiliriz" dedi. Market ve restoranlarda nakit kullanımının yüksek olduğunun görüldüğünü dile getiren Çağlayan, "Bu alanlarda kart kullanımı oranı sadece yüzde 22. Buradaki ödevimiz ağırlıklı nakit kullanımı olan alanları karta yani elektronik ödemelere dahil edebilmek. Bu dönüşüm için en uygun ürün gerek hızı gerek güvenliği ile temassız kartları. Biz Mastercard olarak 15 şehirde toplu taşımada temassız kart kullanımını başlatarak önemli adımı attık. Bunun için ciddi bir yatırım yaptık ve sonuçlara baktığımızda da memnun edici oranlar görüyoruz. Şu anda Türkiye’deki temassız işlemlerin yüzde 7’si ulaşımdan geliyor. Toplam temassız özelliğine sahip Mastercard kredi kartı oranı yüzde 61, banka kartı ise yüzde 32. Dolayısıyla, banka kartlarının POS’ta kullanımı arttıkça hem ulaşımda hem tüm alanlarda temassız oranları artacak" şeklinde konuştu.

TELEFON ARTIK POS OLDU

İkinci önemli adımın ise POS cihazı olmayan mikro işletmeler olduğunu vurgulayan Çağlayan, Mastercard'ın bu işletmeler için Soft POS uygulamasını geliştirdiğini belirtti.

Ticari işletmelerin yüzde 90’ında POS cihazı varken taksi şoförü, simit satıcısı, çiçekçi, elektrikçi, tesisatçı, kuru temizlemecilerin gibi mikro segmentin sadece yüzde 28’inin POS’a sahip oyduğunu anlatan Çağlayan, şunları kaydetti:

"Bu segment POS cihazına erişemiyorsa da hemen hepsinin telefonu var. Mastercard olarak Android telefonların POS cihazı olarak kullanılmasına imkan veren Soft POS uygulamasını geliştirdik.Tüm mikro işletmeler ve KOBİ'ler için düşük maliyetli kart kabulü sağlayan uygulama ile NFC özellikli herhangi bir android cihaz, hiçbir ilave ekipman kullanmaksızın POS cihazına dönüşebiliyor.Böylelikle tüketicilerin temassız kartlarını cep telefonuna dokundurarak ödeme yapmaları mümkün oluyor.Bu durum, kayıt dışı ekonomin azalmasına ve esnaf için nakit yönetiminin kolay ve güvenli hale gelmesine katkıda bulunuyor. Türkiye'de 1.5 milyon KOBİ ve milyonlarca mikro işletmenin yanında taksi şoförü, simit satıcısı, çiçekçi, elektrikçi, tesisatçı, kuru temizlemecilerin maliyetlerini düşürmekle kalmayacak aynı zamanda dijital ödeme kolaylığı sayesinde satışlarını da artıracak. Bu uygulama ile market harcamalarının %5’inin Soft POS’a geçeceğini öngörüyoruz."

EN BÜYÜK ENDİŞE GÜVENLİK

Araştırma yaptıklarında tüketicilerin yüzde 62’sinin sesle alışveriş yapmaya olumlu baktığını gördüklerini bildiren Çağlayan bunun en önemli nedeninin ise hız olduğunu kaydetti. Ancak sesle alışverişte en büyük endişenin güven olduğunu belirten Çağlayan "İşte Mastercard olarak biz yine burada devreye giriyoruz çünkü biz yapay zekayı güvenlik için kullanıyoruz. Mastercard ve İstegelsin yakın gelecekte tüketicilere sunulacak olan sesle alışveriş çözümü için bir araya geldi. Prototipinin paylaşıldığı bu çözüm hayata geçtiğinde tüketiciler İstegelsin’den market alışverişlerini sesle yaparak ödemelerini de sesle tamamlayabilecekler. Bunun için uygulamayı açıp, istedikleri ürünleri söylemeleri yeterli olacak. Siparişleri tamamlandığında ise yine sesli olarak Mastercard logolu kartları ile ödemelerini tamamlayabilecekler.

CHATLEŞEREK ALIŞVERİŞ

Diğer yandan Mastercard whatsapp üzerinden de chatleşerek alışveriş yapılmasına olanak tanımaya başladı. Mastercard ve Sefamerve, Masterpass ile chatleşerek ödeme çözümü için bir araya geldi. Artık tüketiciler chat ekranından çıkmadan, siparişlerini verip ödemelerini tamamlayabilecekler. Bunun için Sefamerve’nin telefon numarasını adres defterlerine kaydedip, uygulamadan telefonu seçip, istedikleri ürünleri yazmaları yeterli olacak. Siparişleri tamamlandığında ise yine kayıtlı kartları ile ödemelerini yine aynı ekran üzerinden tamamlayabilecekler.