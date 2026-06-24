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        Haberler Spor Voleybol SET Voleybol Kulübü altyapı liglerine damga vurdu!

        SET Voleybol Kulübü altyapı liglerine damga vurdu!

        SET Voleybol Kulübü, 2025-2026 sezonunda İstanbul altyapı liglerine damga vurdu. İstanbul'da en fazla bölge ve il derecesi elde eden kulüp olan SET Voleybol, Küçük Kızlar İstanbul 1. Ligi finalinde Galatasaray'ı 3-0 mağlup ederek İstanbul şampiyonu oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 22:40 Güncelleme:
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        SET Voleybol Kulübü altyapı liglerine damga vurdu!

        Türkiye Voleybol Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu İstanbul Altyapı Ligleri'nde yerel maçlar 21 Haziran 2026 Pazar günü tamamlandı. Liglerin tescillenmesiyle beraber İstanbul’da en fazla bölge ve İstanbul derecesi elde eden kulüp SET Voleybol Kulübü oldu.

        SET Voleybol Kulübü aynı zamanda 21 Haziran Pazar günü 50. Yıl Deniz Esinduy Voleybol Salonu'nda Küçük Kızlar 1. Ligi İstanbul Finali müsabakasına çıktı. Finalde, Galatasaray Spor Kulübü karşısında 3-0 kazanarak İstanbul Şampiyonu oldu.

        Alt yapının tüm kategorilerinde çeşitli dereceler elde eden kulüp, İstanbul’un en fazla kupa ve madalya kazanan kulübü olarak ve ödül törenine 76 sporcuyla katılarak rekor kırdı.

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        SET Voleybol Kulübü’nün 2025-2026 sezonunda başardığı dereceler ve şampiyonluklar şu şekilde;

        TVF İstanbul Mini Voleybol Ligi - İstanbul Avrupa Yakası üçüncüsü (Mini A Takım)

        TVF Midi Kızlar İstanbul 1. Ligi - İstanbul 3. Bölge İkincisi (Midi A Takım)

        TVF Küçük Kızlar İstanbul 1. Ligi - İstanbul 3. Bölge Şampiyonu (Küçük A Takım)

        TVF Küçük Kızlar İstanbul 1. Ligi - İstanbul Avrupa Yakası Şampiyonu (Küçük A Takım)

        TVF Küçük Kızlar İstanbul 1. Ligi - İstanbul Şampiyonu (Küçük A Takım)

        TVF Küçük Kızlar İstanbul Gelişim Ligi - 3. Bölge üçüncüsü (Küçük B Takım)

        TVF Yıldız Kızlar İstanbul 1. Ligi - İstanbul 3. Bölge üçüncüsü (Yıldız A Takım)

        TVF Genç Kızlar İstanbul 1. Ligi - İstanbul 3. Bölge üçüncüsü (Genç A Takım)

        TVF Büyük Kadınlar Ligi İstanbul üçüncüsü (A Takım)

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