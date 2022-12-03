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'Sevda Mecburi İstikamet'in fragmanı yayınlandı

Çağan Irmak’ın yazıp, yönettiği yeni sinema filmi 'Sevda Mecburi İstikamet'in fragmanı izleyiciyle buluştu

'Sevda Mecburi İstikamet'in fragmanı yayınlandı
'Sevda Mecburi İstikamet'in fragmanı yayınlandı
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HABERTURK.COM

Çağan Irmak’ın 70’lerden 2000’li yıllara uzanan yol hikayesi 'Sevda Mecburi İstikamet’in başrollerinde Selçuk Yöntem, Selin Şekerci, Kubilay Aka, Elif Ceren Balıkçı ve Günay Karacaoğlu yer alıyor.

6 Ocak’ta vizyona girecek olan filmin konuk oyuncu kadrosunda ise Hilmicem İntepe, Selçuk Borak, Ali Savaşçı, Nergis Öztürk ve Şebnem Sönmez gibi yıldız isimler boy gösteriyor.

Yeşilçam’ın unutulmaz oyuncusu Sevda Aktolga da uzun yıllar sonra ‘Sevda Mecburi İstikamet’ filmiyle izleyici karşısına çıkacak.

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