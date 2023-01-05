'Sevda Mecburi İstikamet'in gala gecesi düzenlendi

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Orchestra Content’in yapımını üstlendiği, Çağan Irmak’ın yazıp yönettiği ‘Sevda Mecburi İstikamet’in galası Kanyon AVM Paribu Sineverse sinemalarında gerçekleşti.

Çağan Irmak’ın yazıp yönettiği, 1970’lerden 2000’li yıllara uzanan yol hikâyesi olan 'Sevda Mecburi İstikamet’in başrollerini Selçuk Yöntem, Selin Şekerci, Kubilay Aka, Elif Ceren Balıkçı ve Günay Karacaoğlu paylaştı. Filmin konuk oyuncu kadrosunda ise Hilmicem İntepe, Selçuk Borak, Ali Savaşçı, Nergis Öztürk ve Şebnem Sönmez yer aldı.

Şöhreti için kızından ve eşinden vazgeçen ünlü bir oyuncunun yıllar sonra kendisiyle hesaplaşmasını konu edinen ‘Sevda Mecburi İstikamet’in galasına Yasemin Kay Allen, Furkan Andıç, Aslı Bekiroğlu, Deniz Işın, Gülşah Saraçoğlu, Cemal Toktaş, Mustafa Denizli, Oya Başar, Ayşe Kırca, Taner Rumeli, Arif Pişkin, Serhan Onat, Ali Seçkiner Alıcı, Cem Karcı, Deren Talu, Devrim Nas-Sevil Delin, Hatice Aslan, Elif Dürüst, Volkan Keskin, Nurcan Kuzucan, Buçe Buse Kahraman, Hivda Zizan Alp, Melissa Yıldırımer, Nurettin Sönmez, Orçun Kaptan-Damla Cercisoğlu, Özgür Çevik, Teoman, Cengiz Bozkurt, Özge Borak, Sevil Akı ve Barselona Başkonsolosu Selen Evcit katıldı.

Geçirdiği diz ameliyatı sebebiyle akşam galaya katılamayacak olan Demet Akbağ ise gündüz saatlerinde ekibi tebrik etmeye geldi. İzleme öncesi basının sorularını yanıtlayan film ekibi heyecanlarını dile getirdi.

Çağan Irmak - Demet Akbağ

Çağan Irmak: Dört yıl sonra ilk defa bir filmimi perdede göreceğim için çok heyecanlıyım. Bizim için çok özel bir film oldu. Bütün oyuncu arkadaşlarımın, teknik ekibin ve yapımcımız Mine Şengöz’ün eline emeğine sağlık. Her şey aslında bir kıvılcımla başladı. Sedef bir gün beni aradı ve ‘Bizim ‘özel’ dediğimiz insanlarla ilgili bir film yapmayı düşünmez misin?’ dedi. Ben de dedim ki, bunu bir dram malzemesi olarak kullanmak istemiyorum ve ortaya bu güzel kokteyl çıktı. İçimi çok güzel çok lezzetli bir şey olduğunu hissediyorum. Zaman zaman içinde acı tabakalar barındıran ama sonunda hepinize şifa olacak bir film, umarım öyle olur. Benim için en önemli şey dramatik bir karşıtlık yaratmaktı. Bir tarafta sadece gerçekle yaşayan bir kız öte yanda yalanlar söylemek zorunda bırakılmış oyuncu bir baba. Bu dramatik çatışmadan yola çıktık ve su aktı yolunu buldu.

'Sevda Mecburi İstikamet', 6 Ocak'ta gösterime girecek

Selçuk Yöntem: Çağan bir senaryo yazmış ve “ben bunu yöneteceğim” dedi. Senaryoyu bize yolladı biz de okuduk ve oynarız dedik çok güzel bir birliktelik yaşadık. Bu filmin reaksiyonunu tabii ki halkımız verecek ama iyi ki böyle bir senaryo yazmış iyi ki böyle bir yoldan yola çıkmış o yüzden hepimiz bu filmde birlikte olmaktan dolayı çok mutluyuz.

Selçuk Yöntem

Selin Şekerci: Öncelikle Çağan hocama çok teşekkür ediyorum. Böyle bir role beni layık gördüğü için. Çok mutlu bir set geçirdim, oyunculukla tekrar barıştığım, iyi ki bu işi yapıyorum dediğim bir set yaşadım. Filmimiz bir farkındalık filmi değil biz sadece gerçek olanı anlatmaya çalışıyoruz. Umarım hepiniz o gerçeği en pozitif şekliyle görürsünüz, çok teşekkür ediyoruz.

Selin Şekerci

Kubilay Aka: Selçuk ağabeyle beraber ‘tek’ bir karaktere ikimiz hayat veriyor gibi olduk. Çok güzeldi Selçuk abiyle bir şeyler paylaşıyor olmak. Ben filmde geçmişte geçen sahnelerde yer alıyorum ama olduğum her saniyesinden gurur ve onur duyduğum bir iş oldu, o yüzden iyi ki varsınız hepiniz.

Kübilay Aka

Elif Ceren Balıkçı: Bu filmin benim için çok özel bir yeri var. Bir Çağan Irmak filminde oynamak her zaman hayalimdi. Bu kadar huzurlu ve güzel bir sette hiçbir zaman çalışmadım tüm ekibin eline sağlık.

Elif Ceren Balıkçı

Günay Karacaoğlu: Biz şahane bir iş yaptığımıza inanıyoruz inşallah seyirciyle buluşunca bu daha da ortaya çıkacak. Çok düzgün, dürüst, samimi ve gerçek bir hikâyenin peşinden koştuk hepimiz bu yüzden çok heyecanlıyız. ‘Yanık yarası açıkta iyileşir’ derler bir ateş düşürdü Çağan hoca hepimize, ‘Bakalım iyileşecek mi?’ hepinize iyi seyirler diliyorum.

Günay Karacaoğlu

Sedef Erken: Ülkemizde milyonlarca kişiye dokunacak bir film. Çağan’ın bahsettiği gibi benim aslında hayalimdi bir Çağan Irmak filminde bu ‘özel’ insanların olması. Bir gün oğlum Ozan’ın fotoğrafını paylaştıktan sonra beni aradı ve ‘Aklıma müthiş bir hikâye geldi’ dediğinde dünyalar benim oldu diyebilirim. Müthiş insanlar bir araya geldi, çocuklarımız için çok iyi bir gelecek hayalim var ona çok katkıda bulunmasını umut ediyorum bu filmin.

Sedef Erken - Ozan Sanlısoy

Basın toplantısının ardından filmin kamera arkası ekibi oyunculara büyük bir sürpriz hazırladı. Sözü ve müziği Teoman’a ait olan ‘Sevda Mecburi İstikamet’ şarkısını hep bir ağızdan söyleyen ekip oyuncu kadrosuna duygu dolu anlar yaşattı.